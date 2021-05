Listrik Prabayar Lebih Mahal dari Listrik Pasca Bayar ?

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa orang masih ada yang beranggapan bahwa listrik prabayar lebih mahal daripada listrik pascabayar. Pernyataan tersebut tidaklan benar karena tarif per kWh baik untuk listrik prabayar maupun pasca bayar dengan golongan yang sama tidak berbeda.

Perbedaan listrik prabayar dan pascabayar hanya di metode pembayarannya saja.

Listrik Prabayar dengan Sistem Prabayar

Untuk memudahkan pelanggan dalam mengatur pembayaran biaya listrik, PLN memberi pilihan berlangganan listrik dengan sistem prabayar, atau yang disebut Listrik Prabayar. Dengan Listrik Prabayar, pelanggan membeli dulu token / stroom baru kemudian listrik dapat digunakan. Pada saat kita membeli stroom listrik, angka yang tertera di layar bukan jumlah rupiah yang dibeli namun jumlah kWh. Rumus perhitungannya yaitu:

Jumlah kWh = (Rp. Pembelian – Pajak Penerangan Jalan – Materai) / Tarif per kWh

Pembelian token dapat dilakukan kapan dan di mana saja seperti melalui internet banking, sms bangking, e-commerce, di Kantor Pos, Alfamart, Indomaret dan ATM berbagai bank. Dengan nominal token yang tersedia dari Rp 20 ribu hingga Rp 2 juta, pelanggan dapat membeli token listrik sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Selain dapat mengatur pembayaran listrik, berikut beberapa keuntungan listrik prabayar:

Lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik

Pelanggan dapat memantau pemakaian listrik sehari-hari. Di meter tersebut tertera angka sisa pemakaian kWh terakhir. Bila dirasa boros, pelanggan dapat mengurangi pemakaian listriknya Tidak akan terkena biaya keterlambatan

Tidak ada lagi biaya tambahan akibat lupa bayar tagihan listrik Tepat digunakan bagi pelanggan yang memiliki usaha rumah kontrakan dan kamar sewa (kos)

Sebagai pemilik rumah atau kamar sewa, pelanggan tidak perlu khawatir lagi dengan tagihan listrik yang tidak dibayar oleh penghuni rumah kontrakan.

Makna Peringatan Pada Listrik Prabayar

Selain keuntungan-keuntungan diatas, Listrik Prabayar ini dilengkapi dengan teknologi alat deteksi yang mampu memperingatkan pelanggan apabila terjadi hal-hal tertentu, yaitu:

a. REJECT berarti pengisian gagal dilakukan. Solusinya, coba masukkan lagi token dengan benar.

b. USED berarti token sudah terpakai. Pelanggan bisa mengecek sendiri token terakhir yang diinput ke kWh meter. Caranya, masukkan kode sesuai merk kWh meter Pelanggan. Apabila token terbukti belum pernah dipakai, laporkan ke PLN 123 untuk menjadwalkan pengecekan dengan petugas.

c. OVER berarti daya listrik isi ulang melebihi kapasitas listrik Pelanggan di rumah. Dalam hal ini, Pelanggan bisa melakukan tambah daya listrik dengan menghubungi PLN 123.

Token listrik tidak memiliki masa kedaluwarsa dan dapat digunakan selama nomor kWh meter sesuai dengan pembelian.

Cara Pasang Baru/ Pindah ke Listrik Prabayar

Pelanggan dapat mengajukan Pasang Baru Listrik Pra Bayar atau pindah ke Listrik Prabayar (migrasi) dengan menghubungi Layanan Contact Center PLN 123 melalui istr

Call Center 123, jika menggunakan pesawat telepon atau jika menggunakan handphone dapat menggunakan kode area terlebih dahulu diikuti dengan angka 123;

Twitter @pln_123;

Facebook PLN 123;

Email pln123@pln.co.id; dan

Website www.pln.co.id

PLN Mobile

Pasang Baru/ Pindah ke Listrik Prabayar Melalui PLN Mobile Pelanggan dapat mengajukan Pasang Baru Listrik Pra Bayar atau pindah ke Listrik Prabayar (migrasi) melalui PLN Mobile. Layanan ini bisa diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu.