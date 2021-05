Dikarantina di Wisma Atlet, Komika Arafah Rianti dan Penyanyi Fatin Shidqia Lubis Kompak Berjoget

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Penyanyi Fatin Shidqia Lubis dan komika Arafah Rianti melewati Lebaran tahun ini di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

Fatin Shidqia Lubis dan Arafah Rianti diketahui terpapar virus korona sehingga menjalani isolasi di Wisma Atlet, tempat karantina pasien Covid-19.

Meski dikarantina dan jauh dari keluarga, Fatin Shidqia Lubis dan Arafah Rianti terlihat tetap bahagia merayakan Idul Fitri.

Hal itu tampak dalam salah satu unggahan video di Instagram pribadi Arafah.

Ia dan Fatin menunjukkan kekompakan berjoget diiringi penggalan lagu "What About Me" karya Rex Orange County.

Tak lupa, Arafah juga mengingatkan semua orang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di momen Idul Fitri tahun ini.

"Mohon maaf lahir batin ya temen-temen. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak," tulis Arafah dikutip dari akun @arafahrianti, Sabtu (15/5/2021).

Pada unggahan sebelumnya, Arafah Rianti juga mengaku merayakan malam takbiran d Wisma Atlet Unggahan tersebut menuai berbagai reaksi dari warganet hingga publik figur lainnya.

"Lekas sembuh kakak, minal aidil walfaidzin ya," tulis Nashwa Zahira.

Tak lupa, reaksi juga datang dari salah satu rekan komika mereka, Marshel Widianto yang baru dinyatakan sembuh dari Covid-19. "Asoy," ujar Marshel. (Penulis : Vincentius Mario)

