Aturan Baru WhatsApp Berlaku Mulai Hari Ini, Pengguna yang Menolak Akan Kesulitan Berkirim Pesan

Kebijakan baru WhatsApp akan diberlakukan pada besok, Sabtu (15/5/2021).

Pengguna yang tidak menyetujui aturan baru WhatsApp tersebut akan mengalami perubahan dalam penggunaan fitur WhatsApp.

Pemberitahuan kebijakan baru WhatsApp diterima pengguna sejak Januari lalu.

Pengguna WhatsApp harus menyetujui pembaruan Persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasi di aplikasi bertukar pesan itu.

Kebijakan baru WhatsApp berbagi data dengan Facebook itu sempat menimbulkan berbagai reaksi di kalangan pengguna.

