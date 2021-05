KUMPULAN Ucapan Lebaran Idul Fitri dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya, Bisa Dikirim ke Keluarga

TRIBUNJABAR.ID - Alhamdulillah, hari kemenangan itu telah tiba setelah sebulan penuh menjalani puasa Ramadan.

Kamis (13/5/2021) besok, adalah Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021.

Dalam artikel ini terdapat ucapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H dalam bahasa Inggris beserta terjemahannya.

Ucapan tersebut dapat dibagikan melalui WhatsApp, atau bisa dijadikan status pada media sosial lainnya seperti Facebook dan Instagram.

Happy Eid Mubarak (Freepik/ pikisuperstar) (Freepik/ pikisuperstar)

Biasanya, perayaan Hari Raya Idul Fitri dirayakan dengan mudik untuk berkumpul bersama keluarga besar.

Namun, di tengah masa pandemi corona seperti ini, aktivitas mudik tidak diperbolehkan.

Meski demikian, Anda masih tetap bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 H dengan mengirimkan ucapan atau membuat status di media sosial.

Simak ucapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang dikutip dari berbagai sumber:

- On eid 2021, people express their feelings by sending lovely eid mubarak wishes to their friends, family members, relatives, and acquaintances. Here are some super-special eid wishes 2021 that put an end to your hunt or finding the best wishes for your loved ones.

(Pada Idul Fitri 2021, orang-orang mengungkapkan perasaan mereka dengan mengirimkan ucapan selamat Idul Fitri kepada teman, anggota keluarga, kerabat, dan kenalan mereka. Berikut adalah beberapa harapan Idul Fitri 2021 yang sangat istimewa yang mengakhiri perburuan Anda atau menemukan harapan terbaik untuk orang yang Anda cintai.)