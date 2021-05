Sambut Lebaran, Beli Motor Honda di Depok dan Bogor Dapat Potongan Angsuran

TRIBUNJABAR.ID BOGOR – Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Jaringan Dealer Sepeda Motor Honda di wilayah Bogor dan Depok, Jawa Barat memberikan program pembelian sepeda motor Honda. Program dengan tema “Lebaran Big Sale” dan “Lebaran aMEIzing” berlangsung selama periode bulan Mei 2021.

Bagi konsumen di wilayah Bogor dan Depok yang akan membeli Honda BeAT Series, Honda Vario Series, Honda Supra GTR150, Honda Sonic 150R akan mendapatkan gratis potongan angsuran 1x untuk tenor 29x dan 35x. Program ini berlaku untuk semua DP dengan menggunakan Finance Company diantaranya FIF Astra, Adira Finance, Mandiri Utama Finance, Mega Central Finance, dan BCA Multi Finance.

Sales & Marketing Motorcycle Department Head PT Daya Adicipta Motora (DAM), Bambang Hendrawan mengatakan, “Seluruh Jaringan Dealer sepeda motor Honda di wilayah Bogor dan Depok bekerjasama dengan Finance Company menyajikan program istimewa bagi para pecinta motor Honda. Semoga program yang diberikan merupakan apresiasi kami dalam mewujudkan harapan konsumen untuk memiliki sepeda motor Honda menjelang Hari Raya Idul Fitri.”

Frontline People sedang menjelaskan fitur-fitur pada Honda BeAT Sporty kepada konsumen di dealer Honda Murni 1 Siliwangi, Bogor. (Istimewa)

All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS. Untuk All New Honda BeAT tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp 17,050,000,- (On The Road Bogor) & Rp 17,000,000,- (Depok), tipe CBS-ISS dipasarkan dengan harga Rp 17,675,000,- (Bogor) & Rp 17,625,000,- (Depok). Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe series (CBS-ISS) yang dipadukan dengan 3D Emblem untuk memberikan kesan mewah dan dipasarkan dengan harga Rp 17,775,000,- (Bogor) & Rp 17,725,000,-. Untuk Honda BeAT Street Rp 17,700,000,- (Bogor) & Rp 17,650,000,- (Depok).

Honda Vario 125 dipasarkan dengan harga Rp 21,450,000,- (Bogor) & Rp 21,400,000,- (Depok) untuk tipe CBS, Rp 22,200,000,- (Bogor) & Rp 22,150,000,- (Depok) untuk tipe CBS-ISS, dan Rp 22,350,000,- (Bogor) & Rp 22,300,000,- (Depok) untuk pilihan warna spesial. Sementara Honda Vario 150 Exclusive dipasarkan dengan harga Rp 24,825,000,- (Bogor) & Rp 24,775,000,- (Depok), serta varian Honda Vario 150 Exclusive Matte Black dan Sporty series Rp 24,975,000,- (Bogor) & Rp 24,925,000,- (Depok).

Untuk Honda Supra GTR150 tipe Exclusive dibanderol Rp 24,425,000,- (Bogor) & Rp 24,375,000,- (Depok) dan tipe Sporty, dipasarkan dengan harga Rp 24,175,000,- (Bogor) & Rp 24,125,000,-. Sementara New Honda Sonic 150R warna Aggresso Matte Black dan Honda Racing Red dipasarkan dengan harga 24,025,000,- (Bogor) & Rp 23,975,000,- (Depok). Untuk warna Energetic Red dan Activo Black dipasarkan dengan harga Rp 23,625,000,- (Bogor) & Rp 23,575,000,- (Depok).

Perlu diketahui, keseluruhan harga Honda BeAT Series, Honda Vario Series, Honda Supra GTR150, dan Honda Sonic 150R diatas merupakan Harga On The Road untuk wilayah Bogor dan Depok.