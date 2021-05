Dipermalukan AC Milan 3-0, Juventus Terancam Gagal ke Liga Champions

TRIBUNJABAR.ID, TURIN - Clash of the Titans Juventus vs AC Milan berakhir mengejutkan dengan kekalahan telak tuan rumah.

Juventus yang bertindak sebagai tuan rumah harus menanggung malu setelah dihancurkan AC Milan dengan skor tiga gol tanpa balas dalam lanjutan pekan 35 Liga Italia, Senin (10/5/2021) dinihari.

Berlangsung di kandang sendiri, Juventus tak berdaya karena gagal memberikan perlawanan apapun terhadap AC Milan selaku tim tamu.

AC Milan pun berhak keluar sebagai pemenang setelah berhasil mempertahankan keunggulan tiga gol tanpa balas atas pasukan Andrea Pirlo.

Tiga gol kemenangan AC Milan dihasilkan oleh Brahim Diaz, Ante Rebic dan Fikayo Tomori.

Kemenangan membawa AC Milan naik ke posisi ketiga dengan perolehan 72 poin, koleksi yang sama dengan Atalanta selaku runner-up sementara.

Sementara, kekalahan bagi Juventus membuat mereka terancam gagal mengamankan tiket Liga Champions musim depan.

Kekalahan melawan AC Milan membuat Juventus saat ini harus rela turun peringkat ke posisi kelima dengan perolehan 69 poin.

Dengan menyisakan tiga laga sisa, Juventus harus mampu menyapu bersih semua pertandingan tersebut untuk merajut harapan lolos tampil dalam gelaran Liga Champions musim depan.

Jalannya Pertandingan Juventus vs AC Milan