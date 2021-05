Live Streaming Liga Inggris, Aston Villa vs Manchester United, The Villans Bukan Lawan Enteng MU

Penyerang Uruguay Manchester United Edinson Cavani merayakan setelah mencetak gol pada pertandingan leg kedua semifinal Liga Eropa UEFA antara AS Roma dan Manchester United di Stadion Olimpiade di Roma, pada 6 Mei 2021. (Filippo MONTEFORTE / AFP)

Aston Villa vs Manchester United bakal berlangsung, Minggu 9 Mei 2021 malam. Link live streaming Liga Inggris bisa dilihat di bawah ini.



Aston Villa vs Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris pekan 35 ini akan berlangsung di Villa Park Stadium pukul 20.05 WIB.

Setan Merah, julukan Manchester United (MU), memiliki modal kemenangan berharga atas AS Roma di ajang Liga Eropa tengah pekan ini jelang lawan Aston Villa.

Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer memastikan langkah ke partai puncak Liga Eropa setelah mengandaskan AS Roma dengan agregat 8-5, (7/5/2021).

Bruno Fernandes cs mampu mempertahankan keunggulan jumlah gol di leg pertama hingga peluit akhir laga leg kedua berakhir.

Kiper Manchester United, David de Gea terpilih sebagai man of the match atau pemain terbaik dalam laga kontra AS Roma.

Kehadirannya di bawah mistar gawang Setan Merah memberikan rasa aman yang lebih untuk para penggawa tim.

Penjaga gawang asal Spanyol ini juga menjawab kepercayaan dari Ole Gunnar Solskjaer dengan penampilan ciamik.

Dikutip dari Flashscore, kiper berusia 30 tahun ini setidaknya membuat 9 penyelematan dalam laga dini hari tadi.

David de Gea berandil besar untuk mengamankan kaki Manchester United untuk melaju ke partai final.

Ia unggul tipis dari Edinson Cavani yang berada di posisi kedua.