Rayakan 25 Tahun, Frank & Co Hadirkan Berlian Koleksi Peony

berlian hasil mahakarya Frank & Co

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memasuki usia yang ke- 25 tahun sebagai peritel perhiasan berlian offline, kini Frank & co melebarkan sayap pada pasar online.

Perubahan perilaku masyarakat ketika berbelanja ternyata terjadi juga di industri perhiasan.

Kini Frank & Co menyediakan kemudahan bagi konsumen untuk melihat seluruh koleksi perhiasan berlian pada website www.frankncojewellery.com dan langsung membeli koleksi favorit secara online.

Baca juga: Perhiasan Emas Jadi Buruan Menjelang Lebaran 2021 di Subang, Warga Serbu Toko Mas

Berlian menjadi hal yang dicari oleh pasangan dan Frank & Co sejak 1996 telah menjadi bagian dari perjalanan cinta jutaan pasangan di Indonesia.

Bermula dari “Will You Marry Me” yang diucapkan sambil memegang cincin tunangan dari Frank & co untuk setiap janji suci yang terucap, tersematkan juga cincin kawin dari koleksi Frank & Co yang begitu berkilau.

Direktur operasional PT Central Mega Kencana, Petronella Soan mengatakan, perjalanan 25 tahun Frank & Co untuk memberikan konsistensi dalam hal mempertahankan kualitas produk dan service excellent.

"Di usia 2 tahun kini Frank & Co telah tersebar di 39 rumah perhiasan di seluruh Indonesia, " ujarnya.

Melengkapi keseruan pada hari jadi Frank & co juga meluncurkan Koleksi Peony yang merupakan koleksi mahakarya Frank & co menggunakan Frank Fire yang merupakan brand berlian signature dari Frank & co.

koleksi Peony yang ada di Frank & Co (Istimewa)

Berlian Frank Fire merupakan berlian yang melampaui standar penilaian berdasarkan parameter 4C dan hanya 1 persen dari keseluruhan 4 persen Triple Excellent berlian didunia yang memiliki fitur untuk layak disebut sebagai Frank Fire.

"Penilaian kejernihan berdasarkan 12 taraf kelangkaan, memiliki excellent symmetry grade, serta tidak terdapat fluorescence sama sekali yang pada umumnya mengakibatkan berlian terlihat buram," ujarnya.



Koleksi Peony terinspirasi dari filosofi bunga peony yang hanya bermekaran di akhir musim semi dan awal musim panas.

Bunga peony dipilih sebagai inspirasi desain koleksi Peony dari Frank & co. karena melambangkan cinta dan kemakmuran.

Proses bagaimana peony tumbuh dari kuncup yang kecil hingga menjadi bunga yang bermekaran indah dengan harum semerbak juga sungguh menjadi cerminan perjalanan Frank & Co. selama 25 tahun ini.

"Seperti bunga peony yang terus bermekaran hingga 100 tahun lamanya, Frank & Co. pun ingin terus menjadi peritel perhiasan berlian terpercaya di Indonesia hingga dekade berikutnya," ucapnya.



Koleksi Peony tersedia dalam ragam cincin dan anting solitaire yang didesain dengan berlian berbentuk bundar yang dikelilingi dengan aksen kelopak bunga peony.

Koleksi Peony kini sudah tersedia di seluruh gerai Frank & Co. dan pada situs resminya di www.frankncojewellery.com dengan beragam penawaran spesial dalam rangka anniversary.