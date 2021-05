Kendaraan yang Diputarbalik di Gerbang Tol Cikampek Minim, Pemudik Pilih Lewat Jalan Tikus?

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pemberlakuan penyekatan kendaraan terkait aturan larangan mudik sudah memasuki hari kedua. Kendaraan yang diputarbalik masih terbilang sedikit di Gerbang Tol Cikampek, Jumat (7/5/2021).

Kapospam Pos Penyekatan GT Cikampek, AKP Asep Setiawan menyampaikan pemudik yang melanggar ialah mereka yang tidak membawa surat-surat keterangan, seperri surat keluar-masuk maupun surat keterangan hasil antigen.

"Hari pertama dengan hari kedua ada penurunan. Saat hari pertama kami periksa 322 kendaraan dengan 26 kendaraan di antaranya diputarbalik," katanya.

Jajaran kepolisian Polres Purwakarta melaksanakan kegiatan penyekatan di Gerbang Tol Jatiluhur, Senin (3/5/2021) dengan menyasar kendaraan luar daerah yang masuk atau melintas di wilayah Purwakarta dengan tujuan yang tidak jelas. (Tribun Jabar/ Muhamad Nandri Prilatama)

Sementara untuk di hari kedua ini, AKP Asep menyebut sejak pagi sampai pukul 10.00 WIB baru sebanyak lima kendaraan pemudik yang diputarbalik.

ilustrasi Gerbang Tol Cikampek Utama (tribunjabar/nandri prilatama)

Wilayah Purwakarta titik penyekatan jalan tol ada tiga titik, yakni GT Cikampek, GT Sadang, dan GT Jatiluhur.

Selain itu, ada pula titik penyekatan di jalur-jalur arteri seperti yang ada di jalur perbatasan, seperti Bandung-Purwakarta via Darangdan, Bandung-Karawang via Curug, Bandung-Subang via Cibatu, dan Bandung-Subang via Kiarapedes.