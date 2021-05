Bina Bangsa School Gelar Ajang Festival of Colours, Virtual Galery Bisa Ditonton Masyarakat Umum

Mr Lemuel Al Rivera selaku Principal Bina Bangsa School (depan) bersama para staf menunjukkan hasil karya lukis para siswa di ajang Festival of Colours, Jumat (30/4/2021).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bina Bangsa School (BBS) menggelar Festival of Colours yang melibatkan para siswa di lingkungan BBS serta eksternal sekolah.

Festival of Colours digelar dalam beberapa even yaitu Music Festival, Pelrayaan Kartini, Perlombaan antar-House /tim, serta virtual galeri.

Mr Lemuel Al Rivera selaku Principal BBS, mengatakan bahwa Festival of Colours digelar dengan tujuan untuk memberikan saling interaksi di antara siswa di masa pandemi, dimana sekolah masih digelar dengan sistem daring.

"Kami menyadari bahwa meski kegiatan sekolah tetap digelar secara daring melalui aplikasi video streaming, namun kegiatan interaksi menjadi berkurang. Untuk membuat para siswa tetap bisa mengekspresikan bakat, kemampuan dan skill masing-masing inilah kami menggelar Festival of Colours," tutur Lemuel didampingi Head of Student Developmemt Secondary and Junior College Hannie Verita, dan Gallery Manager BBS Bandung Schools Virtual Galery Agung Pujiana Nugraha, di BBS, di Kota Bandung, Jumat (30/4).

Lemuel mengatakan bahwa Festival of Colours tahun ini diikuti para siswa SMP dan SMA namun untuk kegiatan virtual galery, hal itu bisa dikunjungi oleh siapa saja, baik siswa semua tingkatan bahkan hingga masyarkat umum.

Festival of Colours pun melibatkan para siswa dari house-house atau tim berbeda warna. "Karena itulah dinamakan Festival of Colours, lomba-nya pun bermacam-macam," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hannie Verita menambahkan bahwa Festival of Colours juga merupakan bagian dari budaya BBS yang memberikan keleluasaan bagi para siswa dalam mengemukakan ide dan gagasan, baik secara pribadi, maupun ketika bersama kelompok masing-masing (house).

"Potensi seni dan budaya siswa BBS pun bisa disalurkan melalui kegiatan Art and Culture yang saat itu diimplementasikan melalui Perayaan Kartini," kata Hannie.

Hannie mengatakan bahwa salah satu hal menarik lainnya adalah kegiatan Bandung Schools Virtual Galery dimana dalam kegiatan ini pihaknya memberikan ruangan virtual pameran lukisan hasil karya para siswa.

Selain diikuti siswa internal BBS, virtual galery ini diikuti oleh para siswa dari delapan sekolah lain yaitu SMPN 49 Bandung, SMP Cahaya Bangsa Classical School, SMP Cendika Leadership School, SMP-SMA Taruna Bakti Bandung, SMA BPI 1 Bandung, SMA Santa Maria 1 Bandung, SMP-SMA Al Irsyad Satya Islamic School Bandung, serta SMP-SMA Bandung Aliance Intercultural School.

"Khusus hasil karya siswa Bina Bangsa School, karya lukisan mereka dilelang untuk kegiatan amal," ujarnya.

Kegiatan amal yang dilakukan BBS, selain menggelar lelang lukisan hasil karya siswa BBS, juga dilakukan melalui kegiatan pengumpulan koin dari para siswa.

Total donasi yang terkumpul untuk diserahkan kepada UNICEF Indonesia: 452 koin setara dengan Rp. 22.600.000.

"Kegiatan amal ini digelar untuk menanamkan rasa saling peduli para siswa terhadap sesama yang membutuhkan," katanya. (adv/kemal setia permana)