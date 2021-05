FAKTA MENARIK Laga Chelsea vs Real Madrid: Zinedine Zidane Tak Pernah Menang atas Thomas Tuchel

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, yang biasanya memiliki magis di Liga Champions, ternyata tidak pernah beruntung saat berhadapan dengan Thomas Tuchel.

Seperti dilansir Squawka, juru taktik asal Prancis itu sudah bertemu enam kali dengan Tuchel dan belum pernah menang.

Perinciannya, Zidane empat kali ditahan imbang oleh klub asuhan Tuchel, sedangkan dua sisanya berakhir dengan kekalahan.

Thomas Tuchel is the only manager to have faced Zinedine Zidane 5+ times and avoid defeat:

? 2-2 (BVB)

? 2-2 (BVB)

? 3-0 (PSG)

? 2-2 (PSG)

? 1-1 (Chelsea)

? 2-0 (Chelsea)

