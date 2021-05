Kumpulan Kata Mutiara Ucapan Selamat Lebaran 2021 atau Idul Fitri 2021, Lengkap dalam Bahasa Inggris

TRIBUNJABAR.ID - Tinggal menghitung hari, Hari Raya Idul Fitri 2021 atau Lebaran 2021 tiba. Saat hari istimewa tersebut tiba, Anda bisa mengirimkan kata-kata mutiara ucapan Lebaran ke orang-orang terdekat.

Walaupun Lebaran 2021 ini harus dirayakan saat Pandemi Virus Corona atau Covid-19 tetap harus disambut gembira.

Selain itu, agar menjaga silaturahim, ada baiknya mengirimkan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2021 kepada orang terdekat dan sahabat melalui media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram atau Twitter.

Dengan begitu, suasana Idul Fitri 2020 tetap meriah walaupun di rumah saja.

Nah, simak referensi Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2021 yang bisa dikirimkan atau dijadikan status di media sosial Anda, termasuk Lebaran 2021 ini.

Dirangkum dari berbagai sumber, beberapa ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2021:

Contoh ucapan selamat idul fitri 2020 dalam Bahasa Inggris lengkap dengan artinya:

1. "Sending you warm wishes on Eid 2020. Remember me in your prayers."

(Harapan hangat dan baik pada Idul Fitri 2020. Ingat aku dalam doamu.")

2. “In every shared smile and laughter; In every silent prayer answered; In every opportunity that comes your way – may Allah bless you immensely! Eid Mubarak”