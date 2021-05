Ekspresikan Anak Muda, Yamaha Jawa Barat Kolaborasi dengan brand Prostreet Indonesia

TRIBUNJABAR.ID,- Yamaha All New Aerox 155 Connected yang dilaunching 2 November 2020 lalu secara virtual, kini mulai digandrungi oleh anak muda khususnya di Jawa Barat. Desain yang kental dengan aura sport matic membuat kesan keren dan gaya muncul dibenak anak muda. Fenomena ini dapat dilihat pada konten Instagram @yamaha.jabar “motoeksis” yang menampilkan para muda-mudi menggunakan Yamaha All New Yamaha Aerox 155 VVA Connected dengan OOTD masing-masing. Selain itu maraknya Sunday morning ride (sunmori) yang terjadi di Bandung dan kota lainnya membuat para anak muda ingin menunjukan eksistensi.

Kehadiran All New Aerox 155 Connected yang merupakan keluarga Maxi Yamaha, tentunya menjadi jawaban atas kebutuhan mobilitas mereka yang berjiwa muda melalui peningkatan di sisi desain, fitur, maupun performa dalam menghadirkan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan dan membanggakan.

Menaggapi kondisi tersebut, Yamaha DDS II Jawa Barat menggandeng brand Prostreet Indonesia untuk berkolaborasi. Kali ini, bentukan kolaborasi dituangkan pada apparel Exclusive Jacket dan T-shirt dengan desain yang sangat mengekspresikan eksistensi anak muda dimasa kini. Dengan membeli satu unit unit Yamaha All New Aerox 155 Connected semua type khusus siswa siswi SMA sederajat pada periode 1 hingga 31 Mei 2021 akan berhak untuk mendapatakan salah satu produk kolaborasi kali ini.

Hal senada disampaikan langsung oleh Chief Yamaha DDS II Jawa Barat Hendri Kartono Budianto “Anak muda di Jawa Barat sangat luar biasa dalam menunjukan eksistensi mereka menggunakan sepeda motor kebanggan mereka khususnnya Yamaha All New Aerox 155 Connected. Respon yang postif membuat kami membuat kolaborasi dengan brand Prostreet Indonesia berbentuk hadiah penjualan berupa apparel untuk mengapresiasi anak muda di Jawa Barat khususnya yang masih berada dibangku sekolah menengah atas.”

Untuk mendapatkan program kolaborasi yang berlaku di Jawa Barat di luar Bogor, Bekasi, Tanggerang dan Depok ini, dapat mengunjungi link bit.ly/ProstreetAerox untuk syarat dan ketentuannya karena kolaborasi kali ini merupakan edisi terbatas. Jadi segera dapatkan All New Aerox 155 Connected / ABS yang dibandrol seharga Rp 29.635.000 dan untuk All New Aerox 155 Connected seharga Rp 25.880.000. Seluruhnya untuk OTR Bandung dan sekitarya. Untuk informasi lebih lanjut terkait produk kolaborasi silahkan kunjungi Instagram @yamaha.jabar.