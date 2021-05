Cegah Harga Melonjak dan Ketersediaan Aman Jelang Lebaran di Sukabumi, Toko dan Pasar Dimonitor

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kota Sukabumi, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskoperindagin) Kota Sukabumi mulai melakukan sejumlah upaya untuk menjaga stabilitas harga dan stok barang kebutuhan pokok penting (bapokting) menjelang Hari Raya Idul Fitri

Kasi Pengawasan Barang dan Strategis Diskumindag Kota Sukabumi, M Rifki, menjelaskan, untuk memastikan adanya ketersediaan dan mencegah lonjakan harga bapokting, pihaknya akan memantau toko swalayan dan pasar tradisional.

"Menejelang Lebaran ini, kami akan melakukan monitoring terus mengenai harga, pasokan, dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri," kata Rifki saat ditemui ruanganya, Rabu (5/5/2021).

Selain itu, kata dia, pihaknya akan mengimbau para pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan stok bahan pokok dan stabilitas harga yang dapat terjangkau masyarakat

"Kami juga akan pantau barang yang beredar di masyarakat, seperti masa kedaluwarsa, barang dalam kemasan yang sudah penyok, tidak layak jual, dan sebagainya," kata dia.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring, hingga Selasa (4/5/2021), sejumlah harga belum mengalami perubahan.

Cabai merah besar TW, misalnya, seharga Rp 46 ribu per kilogram, cabai hijau besar Rp 20 ribu per kilogram, bawang merah jawa Rp 28 ribu per kilogram.

"Stok bapokting dan barang strategis lainya hingga saat ini masih cukup tersedia, serta fluktuasi harga masih dalam batas kewajaran, serta distribusi barang-barang tersebut dalam kondisi aman dan lancar," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah dinas dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan harga bapokting dan untuk memastikan ketersediaanya aman. (*)