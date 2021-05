KABAR BAIK, Salat Idul Fitri di Purwakarta Boleh Digelar di Masjid dan Lapangan, Ini Syaratnya

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Purwakarta menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Agama nomor 4 tahun 2021 terkait pelaksanaan salat Idul Fitri di masing-masing daerah.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, menyampaikan, pelaksanaan salat Idul Fitri tidak ada batasan dengan dasar zonasi, yang artinya Pemkab Purwakarta bakal mengacu pada surat pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sesuai pada perbup dan kepgub.

"Di Purwakarta untuk salat Idul Fitri boleh di masjid dan lapangan dengan maksimal jemaah 50 persen. Jadi, sampai saat ini diperbolehkan kecuali jika ada perubahan dari edaran surat menteri dan dikaitkan pada zonasi," ujar Anne di Kompleks Pemda Purwakarta, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Persiapan Lebaran, Resep Kue Nastar Keju, Kastengel dan Kue Kacang Renyah Menu Sajian Idul Fitri

Anne menyebut, jika dikaitkan pada zonasi, tentunya wilayah yang masuk dalam zona oranye atau merah tidak diperbolehkan melaksanakan salat Idul Fitri di masjid atau lapangan.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama unsur gabungan seperti TNI-Polri juga bersiap menyambut arus mudik dengan menyekat jalan-jalan yang biasa dilintasi para pemudik.

Seperti di tiga gerbang tol yang ada di Purwakarta, yaitu Cikopo, Sadang, dan Jatiluhur.

Baca juga: Volume Sampah Saat Lebaran di Bandung Diperkirakan Meningkat, DLHK Bandung Turunkan Tim di 23 Lokasi

Selain itu, ada jalur-jalur arteri yang juga dijaga oleh tim gabungan, seperti Jalan Raya Purwakarta-Bandung via Darangdan, Purwakarta-Cianjur via Maniis, Purwakarta-Subang via Kiarapedes, Purwakarta-Subang via Cibatu, dan Purwakarta-Karawang via Curug. (*)