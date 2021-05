Dinilai Serius Turunkan Emisi, PLN Group Raih 4 Penghargaan Emisi Korporasi 2021 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - PLN Group berhasil meraih empat penghargaan untuk kategori penurunan Emisi Korporasi 2021.

Executive Vice President Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) PLN, Komang Parmita mengatakan untuk pengelolaan emisi GRK, pihaknya melakukan inventarisasi GRK seluruh unit pembangkit listrik dan melaporkannya secara periodik ke Kementerian ESDM.

"Kami lakukan simulasi dan proyeksi emisi GRK sektor ketenagalistrikan 10 tahun ke depan sebagai bagian dari analisis perencanaan pengembangan sistem kelistrikan jangka panjang," kata Komang, Senin (3/5).

Sementara itu, News Director Beritasatu Media Holdings, Primus Dorimulu mengatakan penghargaan emisi karbon yang dilakukan ini semata untuk membangkitkan kesadaran korporasi dalam mengurangi emisi karbon.

Sebab, korporasi yang memiliki kesadaran tinggi terhadap penurunan emisi karbon dan melakukan langkah konkret untuk memulihkan bumi tentunya mendapatkan apresiasi dari publik, konsumen, dan investor.

"Kami bersama bumi global carbon memberi apresiasi ke korporasi yang dinilai sukses dalam menurunkan emisi karbon," katanya.

Founder PT Bumi Global Karbon, Deni Daruri mengatakan penghargaan ini berdasarkan sustainable report 2020 dari setiap perusahaan yang mendasari kriteria perolehan penghargaan emisi korporasi 2021.

PLN Group meraih kategori penurunan emisi korporasi sektor BUMN non perbankan 'Green', kategori transparansi perhitungan emisi korporasi sektor BUMN non perbankan 'silver', kategori penurunan emisi korporasi sektor non emiten dan non BUMN 'Green' oleh PT Pembangkitan Jawa Bali, dan kategori transparansi perhitungan emisi korporasi sektor non emiten dan non BUMN 'silver' PT Pembangkitan Jawa Bali.