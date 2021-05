AS Roma Jadi Tim Italia Kedua Jose Mourinho Setelah Jaya Bersama Inter Milan

TRIBUNJABAR.ID- Jose Mourinho tak perlu lama menganggur setelah meninggalkan Tottenham Hotspur, Inggris.

Secara resmi, Jose Mourinho kembali ke Liga Italia, tapi bukan untuk melatih lagi tim lamanya, Inter Milan.

Pelabuhan baru Jose Mourinho adalah AS Roma, satu di antara saingan berat Inter Milan di Liga Italia.

Di AS Roma, The Special One menggantikan Paulo Fonseca. Ia menjadi pelatih AS Roma mulai musim 2021-2022.

Roma mengonfirmasi hal ini lewat laman resmi mereka pada Selasa (4/5/2021) malam WIB.

Baca juga: Jose Mourinho Di-PHK Tottenham Hotspur, Makin Sering Dipecat Makin Kaya

"Klub dengan senang hati mengumumkan kesepakatan telah dicapai dengan Jose Mourinho untuk menjadi pelatih kepala baru kami menjelang musim 2021-2022," bunyi pernyataan resmi tersebut.

Pengumuman ini muncul selang beberapa jam setelah AS Roma memutuskan untuk berpisah dengan Paulo Fonseca di akhir berakhir.

Rentetan hasil buruk yang dialami Tim Serigala Ibu Kota dalam beberapa laga terakhir diyakini menjadi penyebab kontrak Fonseca tak diperpanjang.

Sementara itu, keputusan AS Roma menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih musim depan terbilang cukup mengejutkan.

Pasalnya, Mourinho sempat dikaitkan dengan beberapa klub usai dipecat Tottenham Hotspur pada April lalu.

AS Roma menjadi klub Liga Italia kedua yang ditangani Jose Mourinho.

Sebelumnya, pelatih asal Portugal itu pernah menukangi Inter Milan pada 2008-2010.

Di sana, Mourinho berhasil membawa Inter Milan meraih kejayaan dengan mempersembahkan treble winners musim 2009-2010.