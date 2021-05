Peringati May Day 2021, BPJAMSOSTEK Bandung dan Disnaker sinergi Salurkan Paket Sembako

TRIBUNJABAR.ID - Sebagai wujud kepedulian BPJAMSOSTEK Bandung Suci dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung kepada pekerja di era krisis pandemi covid-19 serta momentum bagi BPJAMSOSTEK dan Disnaker untuk memberikan manfaat kepada pekerja. Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Bandung Suci, Tidar Yanto Haroen dan Kepala Disnaker Kota Bandung Arief Syaifudin menyerahkan bantuan sembako sebanyak 75 paket yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan serikat pekerja saat acara perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Disnaker Kota Bandung di Bandung, Sabtu (1/5).

Pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2021, Disnaker Kota Bandung mengampanyekan tema May Day : Is Build Together. Tema ini mengajak diharapkan sebagai momentum untuk bersinergi, berinovasi membangun Bandung yang lebih baik.

Bantuan ini merupakan upaya bersama dan sinergi BPJAMSOSTEK Bandung Suci, Disnaker Kota Bandung agar teman-teman pekerja dari serikat pekerja tetap semangat menghadapi era krisis pandemi covid-19.

Kepala BPJAMSOSTEK Bandung Suci Tidar Yanto Haroen mengatakan bahwa BPJAMSOSTEK bersinergi dengan Disnaker Kota Bandung dalam menebar kebahagian bagi serikat pekerja dan pekerja yang terdampak mengalami penurunan atau bahkan kehilangan penghasilan akibat pandemi Covid-19 dengan menyalurkan 75 paket sembako.

Paket sembako tersebut disalurkan kepada Serikat Pekerja. "Kami paham, banyak pekerja terdampak pandemi covid-19, banyak yang penghasilannya turun. Sebab selama wabah pandemi ini kondisi perekonomian dalam situasi sulit. Bantuan ini pun tidak seberapa, namun kami harap dapat bermanfaat maksimal", tuturnya.

Tidar menyampaikan, penyaluran sembako dilakukan agar pekerja yang benar-benar membutuhkan dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya.

"Ini salah satu bentuk bantuan sosial BPJAMSOSTEK yang bersinergi dengan Disnaker Kota Bandung dan Serikat Pekerja. Semoga bantuan ini menjadi berkah," tandasnya. "Semoga wabah ini cepat berlalu, ekonomi Indonesia segera pulih, dan pekerja dapat beraktivitas kembali", tutup Tidar.