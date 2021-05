Xiaomi Buka Serentak 30 Mi Shop di 30 Lokasi pada 30 April

TRIBUNJABAR.ID - Jakarta, INDONESIA, 1 Mei 2021 - Xiaomi, perusahaan teknologi dengan berbagai perangkat cerdas dan Internet of Things (IoT) untuk mendukung gaya hidup, membuka 30 Mi Shop sekaligus di 30 lokasi berbeda yang terbentang dari Aceh hingga Papua secara serentak pada tanggal 30 April. Inisiatif ini merupakan upaya dari Xiaomi Indonesia untuk memudahkan Mi Fan untuk mendapatkan produk inovatif dengan harga sebenarnya lebih dekat dari tempat tinggal mereka.

Grand Opening Mi Shop (Istimewa)

Seremoni pembukaan 30 Mi Shop dipusatkan di dua lokasi sekaligus yakni GT ACC Baiturrahman di Banda Aceh dan Vitta Cell Timika. Xiaomi Indonesia pada hari yang sama meresmikan Mi Shop di sejumlah tempat seperti Klungkung, Palu, Samarinda, Lubuk Linggau, Indragiri Hilir, Binjai, Padang, Palembang, Ternate, dan Serang. Dengan pembukaan serentak ini, jumlah keseluruhan Mi Shop yang ada di Indonesia mencapai 230 lokasi di sejumlah kota dan provinsi.

Adapun Lokasi Mi Shop di Bandung terletak di GOAL MOBILE, Jl. M. Toha, No. 330C, Krasak, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243. BINTANG KOMUNIKA, Jl. Ah. Nasution No. 102 Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat 40294. 68 CELL, Jl. Naripan No. 68 Kb. Pisang. Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40112

“Kami mendengarkan masukan Anda terkait cara mendapatkan produk Xiaomi dengan harga sebenarnya. Kini Xiaomi Indonesia memiliki jaringan penjualan yang luas dan kokoh di seluruh Indonesia meliputi toko resmi di 7 e-commerce, mi.com, po.co.id, 52 Authorized Mi Store, 230 lebih Authorized Mi Shop, dan 3000 Mi Partner yang siap menemani pengalaman berbelanja Anda semua,” kata Country Director Xiaomi Indonesia Alvin Tse.

Untuk memastikan kualitas produk dan layanan kepada pengguna, Xiaomi Indonesia juga membangun jaringan aftersales terbaik dengan dukungan 152 pusat perbaikan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Nikmati juga layanan antar jemput untuk wilayah tertentu di Indonesia.

Sejumlah penawaran menarik disiapkan untuk menyambut pembukaan 30 Authorized Mi Shop di sejumlah daerah ini, mulai dari doorprize berupa smartphone dan powerbank. Dapatkan juga kesempatan untuk menukar smartphone lama dengan produk baru dari Xiaomi, dapatkan juga kesempatan dengan nilai hingga mencapai Rp 700.000.

Kemeriahan selama bulan Ramadan juga bisa dinikmati di seluruh Mi Shop di Indonesia dengan program Ramadan Gifts yang berlaku hingga tanggal 20 Mei 2021. Setiap pembelian smartphone di toko yang berpartisipasi, mintalah Mi Promoter untuk mengaktivasi smartphone yang dibeli lalu scan kode QR untuk mengikuti pengundian. Hadiah yang bisa dimenangkan meliputi Mi TV 4 55”, Mi TV 4 32”, Mi Watch Lite, Mi Smart Band 5, dan masker eksklusif.

Dapatkan informasi terbaru dengan berkunjung ke akun media sosial Authorized Mi Shop.

Untuk informasi tambahan tentang Xiaomi, silakan kunjungi: http://blog.mi.com/en/ atau akun resmi Xiaomi Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook.

