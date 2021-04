Jawab Kerinduan Pecinta Matic Premium, DAM kembali Gelar Honda Premium Matic Day

TRIBUNJABAR.ID, Bandung – Untuk menjawab kerinduan pecinta matic premium Honda khususnya di Jawa Barat, PT Daya Adicipta Motora (DAM) sebagai Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat kembali menggelar Honda Premium Matic Day (HPMD) secara virtual.

Ditengah Pandemi Covid-19 ini, DAM terus berupaya untuk semakin dekat dan mewujudkan impian konsumen setia Honda. HPMD akan digelar secara live melalui dua platform resmi DAM, yaitu Instagram @AlwaysHonda dan Youtube Always Honda Jawa Barat, pada hari Minggu 2 Mei 2021 mulai pukul 16.00 – 17.00 WIB.

Acara ini menampilkan jajaran line up matic premium Honda, mulai dari produk terbaru Honda yaitu, All New Honda PCX 160 yang dimana pada beberapa pekan lalu berhasil meraih penghargaan Bike Of The Year pada ajang Otomotif Award 2021. Selain PCX 160, adapun jajaran line up produk matic premium Honda lainnya, diantaranya Honda Vario 150, Honda ADV 150, Honda PCX E:Hev, dan Honda Forza.

Foto Ilustrasi diambil pada saat Honda Premium Matic Day yang diselenggarakan di Bandung sebelum Pandemi Covid-19 (Istimewa)

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, “Honda Premium Matic Day kembali digelar secara virtual, namun tidak mengurangi kemasan acara dan kemeriahan dari event ini. Acara yang kami persembahkan untuk seluruh konsumen setia Honda ini akan tetap menyenangkan karena diisi dengan kegiatan dan program penjualan yang menarik.”

“Acara ini menjadi salah satu komitmen kami untuk selalu senantiasa membantu konsumen mewujudkan mimpinya dalam memiliki sepeda motor matic premium Honda dengan penawaran yang menarik. Apabila konsumen yang ingin mengetahui beragam promo menarik lainnya dapat mengakses website resmi kami di www.daya-motora.com,” ujar Lerri.

Digelar pada bulan Ramadhan, HPMD yang dilaksanakan oleh DAM diisi dengan beragam kegiatan mulai dari Games, Product Knowledge, Live Music, DJ Performance, Honda Jazzy Jingle Challenge, hingga Stand Up Comedy Show. Semakin meriah hadirnya ketua Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Chapter Bandung yang akan berbagi pengalamannya setelah touring ke Taman Nasional Bromo, Jawa Timur pada akhir bulan Maret lalu menggunakan Honda PCX 160.

Pada HPMD kali ini DAM bekerjasama dengan seluruh jaringan sepeda motor Honda di Jawa Barat menawarkan program penjualan yang dapat dinikmati konsumen secara langsung melalui hondajabarvirtualexpo.com. Hadirnya Honda Jabar Virtual Expo yang berlangsung sejak 3 Mei hingga 12 Mei 2021, diharapkan dapat membantu seluruh konsumen Honda di Jawa Barat yang ingin memiliki motor Honda dengan mudah, cepat dan aman tanpa harus keluar rumah.

Beragam layanan lainnya juga hadir untuk memberikan kemudahan konsumen setia Honda. Apabila ada pertanyaan mengenai produk sepeda motor Honda dan berbagai layanan lainnya konsumen dapat menghubungi chatbot DARA yang merupakan sales virtual assistant di nomor telepon 0811-2291-723.

Selain itu, untuk menghindari antrian pada saat servis konsumen bisa memanfaatkan fitur booking servis yang bisa dilakukan melalui aplikasi Daya Auto. Hadirnya aplikasi ini juga dapat memberikan manfaat bagi konsumen yang memiliki aktivitas padat, sehingga bisa menghemat waktu pada saat servis motor tanpa harus mengantri ketika datang ke bengkel.

Fasilitas layanan lain yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen apabila mengalami kendala pada sepeda motornya saat di jalan raya, dilokasi kerja atau dirumah dapat menggunakan layanan Honda CARE (Customer Assistance Road Emergency). Layanan ini sudah tersedia di 10 AHASS yang tersebar di beberapa kota, seperti Bogor, Bandung, Depok, Karawang, Sumedang, Majalengka, dan Bekasi. Apabila membutuhkan layanan ini, konsumen hanya tinggal menelpon ke 1500 989 nantinya mekanik AHASS Honda CARE akan datang ke lokasi segera.

Keseluruhan informasi layanan ini juga dapat dilihat langsung melalui social media Instagram, Facebook, dan Twitter @AlwaysHonda.