Hasil Liga Eropa, Manchester United Bantai AS Roma, Edinson Cavani dan Bruno Fernandes Cetak Brace

Manchester United mengalahkan AS Roma 6-2 dalam leg pertama babak semifinal Liga Eropa, Jumat (30/4/2021) dini hari WIB.

Pertandingan Manchester United vs AS Roma berlangsung di Stadion Old Trafford.

Gol-gol Manchester United diciptakan oleh Mason Greenwood, Paul Pogba, serta brace masing-masing dari Edinson Cavani dan Bruno Fernandes.

AS Roma melesakkan dua gol hiburan lewat Edin Dzeko dan tendangan penalti Lorenzo Pellegrini.

Kemenangan ini membawa satu kaki Setan Merah -julukan Manchester United- di partai final.

Pada leg kedua nanti di Olimpico Roma, awal Mei, AS Roma membutuhkan kemenangan dengan selisih lima gol untuk otomatis membalikkan kedudukan.

Jika Giallorossi ingin mengandalkan keunggulan agregat gol tandang, tim besutan Paulo Fonseca itu wajib menang dengan skor 4-0, alias tanpa kebobolan pada leg kedua nanti.

Jalan Pertandingan

Manchester United (MU), tampil menyerang sejak menit awal pertandingan.

Presing ketat juga dipertontonkan oleh anak asuh Ole Gunnar Solskjaer tersebut pada setiap pemain AS Roma yang menguasai bola.