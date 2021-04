Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini, Manchester United vs AS Roma, Ini Preview-nya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut jadwal pertandingan bola malam ini yang menyajikan sejumlah laga menarik dari Liga Eropa babak semifinal dan Liga Spanyol, Jumat (30/4/2021) dini hari WIB.

Dari gelaran Liga Eropa babak semifinal leg pertama akan terhampar dua laga, yakni Manchester United vs AS Roma dan Villarreal vs Arsenal.

Sedangkan dari laga tunda Liga Spanyol, Barcelona vs Granada akan menghiasi persaingan sengit untuk perebutan posisi puncak klasemen LaLiga.

Laga dari Liga Spanyol dan Liga Eropa kali ini dapat disaksikan via Live Streaming TV Bersama di Bein Sports, Vidio.com maupun SCTV.

Jelang Manchester United vs AS Roma

Big match leg pertama semifinal Liga Eropa antara Manchester United vs AS Roma akan terhampar di Stadion Old Trafford, Jumat (30/4/2021) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim memasang target tinggi untuk bisa menapak ke partai final.

Namun siapa sangka, jelang pertandingan pendukung setia AS Roma membalas pernyataan beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh Ole Gunnar Solskjaer.

Tepatnya pasca hasil undian untuk babak semifinal, juru taktik Manchester United itu menyampaikan pesan yang membuat panas telinga fans setia AS Roma, Romanisti.

Solskjaer mengatakan bahwa dirinya tak begitu mengenal baik seperti apa dan bagaimana kiprah yang dimiliki oleh tim berjuluk Serigala Roma itu.