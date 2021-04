Selamat! Rimar Jadi Pemenang Indonesian Idol Special Season, Ini Besaran Hadiah yang Dia Terima

TRIBUNJABAR.ID - Akhirnya pemenang Indonesian Idol Special Season telah diumumkan. Dia adalah Rimar.

Pengumuman hasil Indonesian Idol, Senin (26/4/2021) yang ditayangkan di RCTI berlangsung menegangkan.

Pembawa acara, Boy William bersiap menyampaikan siapa pemenang Indonesian Idol Special Season.

Mark dan Rimar sebagai peserta yang berhasil bertahan berdiri berdampingan.

Asap putih memenuhi panggung yang menjadi saksi perjalanan keduanya.

"Congratulation, the winner of Indonesian Idol Special Season is Rimar!" ucap Boy William yang disamput sorak.

Konfeti berjatuhan dari atas menyambut pemenang Indonesian Idol.

Rimar langsung bersujud. Mark suportif, ia ikut bertepuk tangan.

Rimar keluar sebagai juara 1 Indonesian Idol sedangkan Mark harus puas di posisi runner-up.