DAM Buka Pendaftaran Seleksi AHM Best Student 2021

TRIBUNJABAR.ID BANDUNG – Menyambut kompetisi Astra Honda Motor (AHM) Best Student 2021 tingkat Nasional yang akan diselenggarakan oleh AHM, PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda di Jawa Barat akan menggelar seleksi di tingkat Regional pada bulan Juni mendatang.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, “Kompetisi AHM Best Student merupakan adu kreatifitas dan inovasi untuk para pelajar setingkat Sekolah Lanjutan Tengah Atas (SLTA). Program ini merupakan salah satu komitmen kami untuk turut melahirkan generasi muda yang produktif di berbagai kondisi, termasuk di masa pandemi yang menantang ini.”

Muhamad Rafhi Rihadatusyawal perwakilan dari Jawa Barat yang berhasil meraih Kategori Gold di ajang AHM Best Student 2020 tingkat Nasional (Istimewa)

Pada tahun ini AHM Best Student mengusung tema “Satu Hati Meraih Prestasi”. Pendaftaran seleksi AHM Best Student 2021 Regional Jawa Barat mulai dibuka 21 April hingga 9 Juni 2021 melalui link http://bit.ly/RegistrasiAHMBS2021DAM. Untuk mengikuti program ini, syarat yang ditetapkan antara lain siswa/siswi setingkat SLTA kelas 10 – 12, mengirimkan materi karya tulis dalam bentuk materi presentasi dan video.

Memasuki tahun pelaksanaan yang ke-19, program AHM Best Student memiliki beberapa kategori yang berfokus pada berbagai isu yang marak di tengah masyarakat. Program ini membuka empat kategori ide program yaitu Program Pendidikan & Kebudayaan, Program Kepedulian Lingkungan & Kesehatan, Program Pemberdayaan Ekonomi/UKM, dan Inovasi Teknologi.

Para peserta digali kemampuannya dalam kreativitas gagasan, dampak yang dihasilkan, potensi keberhasilan penerapan, kekuatan penyajian data dan sumber informasi, serta kemampuan presentasi yang dimiliki. Dalam proses penilaian, hasil karya para peserta dinilai 4 kriteria penilaian utama yakni orisinalitas idea atau gagasan, dampak yang diberikan, implementasi ide dan analisa data.

Dalam program AHM Best Student di tahun ini, peserta akan melalui tahapan seleksi berdasar tema yang mereka pilih dan kuasai. Para peserta dapat memperkaya pengetahuan dari rangkaian webinar dari berbagai narasumber yang akan berbagi inspirasi bagaimana menjadi generasi muda yang prestatif dan solutif. Bagi 4 peserta yang lolos seleksi tingkat regional, berkesempatan untuk memaparkan ide program di tingkat nasional. Puncak acara penganugerahan pemenang AHM Best Student 2021 akan berlangsung pada bulan Juli yang dikemas secara inspiratif dan memberikan ide-ide segar bagi generasi muda lainnya.

Selain itu, sebagai rangkaian kegiatan AHM Best Student 2021 di tahun ini, DAM juga akan menggelar Instagram Live Podcast NGOBRAS (Ngobrol Bareng Sahabat) bersama alumni AHM Best Student untuk memberikan motivasi para pelajar dalam menggali ide-ide program. Informasi jadwal IG Live Podcast dan Webinar AHM Best Student akan di update melalui sosial media Instagram, Facebook, dan Twitter @AlwaysHonda, serta website resmi DAM di www.daya-motora.com.

