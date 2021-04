VIDEO Pemkab Kuningan Sebar Ribuan Paket Sembako, Bupati Kuningan Jadi Sopir Angkutan Paket Sembako

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNJABAR.ID,KUNINGAN – Bupati Kuningan H Acep Purnama terjun langsung kemudikan kendaraan pengangkut paket semabako. Hal dilakukan orang nomor satu di Kuningan, saat mengunjungi sejumlah lemaba social dan Yayasan yatim Piatu di Kuningan. – Bupati Kuningan H Acep Purnama terjun langsung kemudikan kendaraan pengangkut paket semabako. Hal dilakukan orang nomor satu di Kuningan, saat mengunjungi sejumlah lemaba social dan Yayasan yatim Piatu di Kuningan.

Pelaksanaan kegiatan Buka Bersama On The Screen (BUBOS5) tadi berjalan meriah, saat mengawali dengan pembagian Paket Berbuka Puasa Bersama sekitar 39.650 kepada Panti Sosial dan warga yang lebih membutuhkan. Kegiatan ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan 27 Kab/Kota yang dilaksanakan serentak, Sabtu (24/4/2021).

Untuk acara puncak akan dilakukan sore ini Pukul 15.00 WIB, bertempat di Pendopo secara virtual bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dihadiri Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan, Sekretaris Daerah Kab. Kuningan dan Unsur Forkopimda Kab. Kuningan.

“Pelaksanaan kegiatan Bubos ini pernah dilakukan 2018 dan 2019 tapi terhenti pada 2020 karena pandemi. Dulu Bubos kependekan dari Buka Bersama on the Street. Setelah adaptasi kebiasaan baru, Bubos berganti nama menjadi Buka Bersama on the Screen. Bubos 2021 dilakukan secara daring dan luring (Hybrid) dan bisa di saksikan pula melalui Youtube Channel Humas Jabar,” ungkapnya.

Bubos 2021, kata Acep mengklaim sebagaievent penting dalam membangun kebersamaan dan kebaikan di Bulan Ramadan. Semangatnya harus terus digelorakan meski dibayangi keterbatasan akibat pandemi COVID-19.

“Dalam pembagian tadi, kita juga membagikan Paket Buka Berbuka Puasa di Desa Luragung Tonggoh.Selain Paket Berbuka Puasa sekitar 39.600 tadi terbagi dengan Rantang_ASN dan Rantang_Lembaga sebanyak 1850 Paket berikut masker, Rantang_Cinta sebanyak 1100 paket berasal dari Jabar Bergerak dan dan sisanya dari Rantang Siswa yang melibatkan beberapa sekolah,” ujarnya.





Sementara itu Ketua Bubos 5 Kab. Kuningan Hj. Ika Acep Purnama sekaligus Ketua TP. PKK Kab. Kuningan menjelaskan, pendistribusian Rantang_Cinta yang berasal dari Jabar Bergerak, dilakukan oleh TP PKK Kab. Kuningan, DWP Kuningan, Jabar Bergerak Kabupaten Kuningan, Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Kuningan, Pramuka Kabupaten Kuningan, Viking, N-Max Raider, Tim Penyuluh Desa KB, Persatuan Wanita Wirausaha, Muslimat NU, Super Moto, Pramuka, dan IWAPI.

“Untuk Rantang Siswa dibagikan kepada warga yang tidak mampu atau masyrakat yang ada di lingkungan satuan pendidikan dibagikan oleh siswa di satuan pendidikan masing-masing. Paket Berbuka Puasa ini terkumpul sebanyak 36.650 berasal dari Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK,” ujarnya. (*)