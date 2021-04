VIDEO Hobby Mengoleksi Media Cetak Lawas, Kin Sanubary Pria Asal Subang Sampai Diapresiasi Presiden

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, SUBANG - Kolektor atau seorang yang mempunyai hobi mengoleksi barang dianggap sebagai orang yang tergolong unik, berkat hobinya tersebut pendokumentasian suatu sejarah juga terbantu. - Kolektor atau seorang yang mempunyai hobi mengoleksi barang dianggap sebagai orang yang tergolong unik, berkat hobinya tersebut pendokumentasian suatu sejarah juga terbantu.

Jika biasanya seorang kolektor mengoleksi jam antik, kendaraan antik atau uang kuno, di Kabupaten Subang Jawa Barat cukup berbeda, Ikin Sodikin atau yang lebih dikenal dengan Kin Sanubary dijuluki sebagai kolektor media.

Kin Sanubary berprofesi sebagai penyiar radio, ia juga merupakan seorang pendengar radio siaran mancanegara, Kin yang notabene seorang penyiar justru memiliki hobi mengoleksi media cetak.

"Saya mulai hobi mengoleksi media cetak pada saat sekolah dasar, awalnya saya melihat tumpukan koran lawan di lemari baju mendiang kakek saya," ujar Kin ketila disowani Tribun di kediamannya, Jalan Tanjungwangi Kabupaten Subang, Sabtu (24/4/2021).

Kin mengungkap, mulai dari saat itu dirinya mulai tertarik untuk membeli majalah-majalah dan tabloid pada tahun tersebut, tepatnya di tahun 80 an, "Awal-awal saya masih fokus beli majalah musik yang memuat idola saya dulu, kalau surat kabar ini mayoritas dari kakek dan yang terbitan mancanegara dikirim oleh kolega penyiar dari luar negeri," paparnya.

Berbagai koran dari terbitan tahun 50 an sampai tahun 80 an kini dimilinya. Yang edisi bahasa Belanda juga saya masih punya, koran bahasa sunda tahun 80 an juga ada, ucap Kin.

Hasil koleksian Kin juga sudah dipajang dibeberapa tempat, seperti kantor redaksi Pikiran Rakyat dan Graha Kompas, koran koleksian Kin juga sempat diapresiasi oleh Presiden Jokowi saat mengunjungi kantor redaksi Pikiran Rakyat.