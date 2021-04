bank bjb Gelar Promo Diskon Kuliner Selama Ramadan

TRIBUNJABAR.ID BANDUNG--Untuk menambah kehangatan bulan suci Ramadan 1442 H, bank bjb kembali hadir dengan serangkaian promo Tandamata. Promo diberikan dalam keuntungan potongan harga di sejumlah merchant kuliner pilihan yang dapat dimanfaatkan untuk berbuka puasa dengan orang tercinta.

Promo dapat berlaku untuk nasabah bank bjb yang melakukan transaksi pembayaran dengan produk bank bjb. Baik bjb Debit Card maupun digital banking, yakni via QR Payment bjb Digi dan bjb DigiCash.

Nasabah dapat memperoleh promo Buka Puasa Bersama Kenyang dan Hemat di restoran Gyu-Gyu dan Hanami Cafe Jalan Cihampelas, Kota Bandung. Gyu-Gyu merupakan restoran berkonsep All You Can Eat otentik Jepang sementara Hanami menghadirkan suasa kafe khas Jepang.

Untuk Gyu-Gyu resto, promo berlaku setiap hari pada 13 April-13 Mei 2021. Promo potongan harga sebesar Rp50.000 diberikan pada konsumen yang melakukan minimal transaksi Rp200.000 atau pembelian All You Can Eat, atau premium menu, tidak berlaku kelipatan. Promo berlaku untuk transaksi pembayaran menggunakan bjb Debit Card, bjb DigiCash dan QR Payment Mobile Banking bjb Digi.

Untuk Hanami Cafe, promo berlaku setiap hari pada 13 April-30 Mei 2021. Promo berupa pemberian free item senilai Rp50.000. Promo diberikan pada konsumen yang melakukan minimal transaksi Rp200.000, tidak berlaku kelipatan, dan hanya berlaku bagi 1 kali transaksi per nasabah per hari. Promo berlaku untuk transaksi pembayaran menggunakan bjb Debit Card, bjb DigiCash dan QR Payment Mobile Banking bjb Digi.

Selain itu, terdapat pula promo belanja di aplikasi Meser Mang setiap hari pada 13 Apri-30 Mei 2021. Promo yang diberikan berupa free gula pasir dengan syarat minimal transaksi Rp100.000. Subsidi promo ditanggung oleh bank bjb.

Promo berlaku untuk transaksi pembayaran menggunakan bjb DigiCash dan QR Payment Mobile Banking bjb Digi untuk 1 kali transaksi per nasabah per hari, tidak berlaku kelipatan.