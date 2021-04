Bukbos, Pemkot Bandung dan Anak-anak Sekolah Bagi-bagi Makanan ke Panti

Laporan Wartawan Tribun Jabar , Tiah SM

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membagikan 2.500 bantuan buka puasa bersama ke sejumlah panti.

Selain itu juga ada sekitar 7.000 Rantang Cinta yang akan diberikan oleh anak-anak sekolah di Kota Bandung bagi warga sekitar yang membutuhkan atau kurang mampu.

Ini adalah bagian dari keterlibatan Kota Bandung pada kegiatan Buka Puasa on The Screen (Bubos) yang digelar secara serentak di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 27.000 orang, Sabtu (24/4/2021).

Awalnya, Bubos adalah akronim dari Buka Bersama on The Street. Karena masih dalam suasana pandemi Covid-19 maka kegiatan dilakukan hybrid baik secara virtual maupun tatap muka terbatas sehingga berubah menjadi Buka Puasa on The Screen.

“Bantuan buka puasa bersama ini sekitar sebanyak 2.500 paket. Ditambah dari anak-anak sekolah di Kota Bandung yang terdata 7.000 paket,” ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota Bandung, Momon Ahmad Imron, saat memantau kegiatan penyerahan Bubos di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (24/4/2021).

Momon mengatakan, Bubos ini melibatkan seluruh SKPD, BUMD, dan kewilayahan di Kota Bandung. “Yang terlibat dalam acara ini dari dinas-dinas yang terkait, termasuk juga TP PKK dan BUMD,” katanya.

Menurut Momon, sasaran pendistribusian paket yaitu panti asuhan yang ada di Kota Bandung, warga tidak mampu, dan tetangga sekitar.

“Intinya adalah berbagi di saat Ramadan. Masyarakat yang kurang beruntung bisa mendapati berkah Ramadan,” ujarnya.

Momon berharap kegiatan Bubos ini bisa terus berjalan tiap tahun dengan jumlah sasaran yang semakin besar.

“Semoga ini terus berjalan. Kita harapkan ke depannya lebih besar lagi sasarannya agar kemanfaatnya juga bisa lebih dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Asep dari Panti Taman Harapan Muhammadiyah menyambut baik kegiatan Bubos, terutama karena hadir saat masa pandemi seperti saat ini.

“Sebetulnya, kebutuhan di panti itu sangat banyak, terutama sandang dan pangan. Apalagi sekarang di panti itu terjadi penurunan kunjungan para donatur. Itu juga mungkin karena kondisi pandemi. Kami sangat kesulitan memenuhi kebutuhan anak asuh,” katanya.

“Kalau bisa kegiatan Bubos ini lebih sering. Mungkin ke depannya tidak hanya pas saat bulan puasa, tapi kontinyu setiap bulan," katanya.