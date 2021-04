SIAP-siap Ini Jalan-jalan di Purwakarta yang Bakal Ada Penyekatan Selama Arus Mudik dan Balik

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Dinas Perhubungan Purwakarta sudah melakukan pemetaan titik-titik mana saja yang menjadi jalur favorit pemudik untuk melakukan tradisi mudik lebaran.

Kepala Bidang Pengawasan dan Keselamatan Dishub Purwakarta, Bayu Permadi mengatakan ada beberapa ruas jalan utama yang sering dilalui oleh para pemudik menuju wilayah Timur.

"Kami ada tiga jalur utama dari Jakarta menuju timur lewat tol, seperti Cikopo, Sadang, dan Jatiluhur. Lalu, ada juga jalan-jalan arteri," katanya, Jumat (23/4/2021) di Purwakarta.

Baca juga: Konektivitas Jadi Penggerak Percepatan Ekonomi, Telkom Pastikan Infrastruktur dan Layanan Prima

Jalur arteri yang biasa dilintasi pemudik, antara lain jalur Cikopo-Sadang via Bungursari, jalur Sadang-Subang via Cibatu, dan jalur Purwakarta-Subang via Wanayasa menuju Cikamurang. Jalur arteri utama lainnya, lanjut Bayu, adalah jalur Purwakarta-Padalarang via Sukatani, jalur Wanayasa-Bandung Barat via Darangdan, dan Purwakarta-Cianjur via Maniis.

ilustrasi Kasat Lantas Polres Karawang Polres Karawang AKP Rizky Adi Saputro Tengah Melakukan Penyekatan di Bunderan Mega Mall (Tribun Jabar/Cikwan Suwandi)

"Kami masih koordinasi dengan TNI Polri dan beberapa pihak terkait lainnya.

Baca juga: Penyekatan Pemudik Bikin Seorang Pemuda di Sumedang Kecewa, Posting Ini di Instastory, Lalu . . .

Sampai sekarang kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya," ujarnya seraya menyebut kemungkinan pekan depan sudah ada hasil koordinasinya.

penyekatan jalan di Sukabumi (istimewa)

Bayu juga menjelaskan terkait pemberlakuan penyekatan.

Baca juga: BREAKING NEWS, Hati-hati Beli Produk Mamin, Polda Jabar Ungkap Makanan Bekas Kebanjiran Dijual Lagi

Menurutnya, penyekatan tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

Pihaknya pun bakal menerjunkan sebanyak 114 personel untuk bertugas mengamankan jalannya pelarangan mudik.