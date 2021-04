Ajang Perdana BISRA 2021, Len Industri Raih Certificate Gold Champion. 

TRIBUNJABAR.ID - 
JAKARTA (22/04/21) РPT Len Industri (Persero) sukses meraih Certificate Appreciation CSR Program Gold Champion kategori Perusahaan BUMN dalam ajang perdana Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2021. Penghargaan ini diterima oleh Bobby Rasyidin selaku Direktur Utama Len Industri yang dalam hal ini diwakilkan oleh Donny Gunawan, General Manager Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Dalam wawancara terpisah, Bobby Rasyidin mengatakan, “Kami sangat bersyukur dan ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh insan Len yang telah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan TJSL. Karena Len berasal dari masyarakat, maka Len memiliki komitmen untuk tumbuh berkembang dan maju bersama masyarakat.”

BISRA 2021 diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia bekerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia. Mengusung tema “CSR untuk Pemulihan Ekonomi Negeri”, penghargaan ini ditujukan untuk memberi apresiasi kepada perusahaan atas komitmen menjalankan CSR untuk membantu komunitas rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah di masa pandemi.

Proses penjurian berlangsung pada Februari – Maret 2021, meliputi proses registrasi, pengisian kuesioner, penyampaian data-data yang relevan, hingga presentasi dihadapan 3 dewan juri: Maria Y Benyamin (Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia, Susanto Samsudin (National Director for Humanity Indonesia) dan Vivi Yulaswati (Staf Ahli Bidang Sosial & Penganggulangan Kemiskinan Bappenas).

Penghargaan diberikan kepada perusahaan-perusahaan dengan kriteria pengelolaan CSR dengan program yang efektif, terukur secara Social Return of Investment, memberi dampak bagi masyarakat dan pengembangan bisnis, mendorong partisipasi, menghasilkan pembelajaran bagi semua pemangku kepentingan, serta memiliki program yang inklusif dan berkelanjutan.

“Len memiliki beberapa program CSR unggulan, salah satunya di bidang renewable energy. Kami melakukan CSV (Creating shared value) yang tujuannya untuk meningkatkan nilai-nilai kompetitif perusahaan dan secara bersamaan juga untuk memajukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satunya kami membuat Solarpump di NTT,” ujar Bobby.

Penghargaan BISRA 2021 diberikan kepada perusahaan BUMN, perusahaan publik dan perusahaan swasta berupa Certificate Appreciation CSR Program (kategori penghargaan Platinum, Gold, dan Silver), The Best Award For Community Development/Empowerment, The Best Award for Disaster Management, The Best Award for Volunteer, dan Special Award. (**)