Tanggapan Bijak Putri Delina di Tengah Isu Rumah Tangga Nathalie Holscher-Sule, Dipuji Didikan Lina 

TRIBUNJABAR.ID - Beredar kabar rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher yang tengah dilanda masalah.

Isu rumah tangga yang sedang tidak harmonis itu berawal dari foto saat menangis yang diposting Nathalie Holscher.

Tidak sedikit penggemar pasangan yang menikah pada 2020 lalu itu menduga Nathalie cekcok dengan Sule.

Apalagi Nathalie Holscher dikabarkan keluar dari rumah yang dihuni Sule dan anak-anaknya, Rizwan dan Ferdy.

Di tengah kabar kemelut rumah tangga orangtuanya, Putri Delina memberikan tanggapan bijak.

Awalnya anak kedua Sule itu memposting foto selfie dengan kutipan ucapan Ismail Haniyeh mengenai kebenaran yang ditutupi akan terkuak pada akhirnya.

Baca juga: Biasa Nempel ke Nathalie Holscher, Kini Anak Bungsu Sule Sahur tanpa Bundanya, Putri Bagikan Video

"Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away.

(Beberapa orang berpikir bahwa kebenaran dapat ditutupi dengan sedikit topeng dan dekorasi. Namun seiring berjalanannya waktu, kebenaran akan terkuak dan apa yang palsu perlahan menghilang)," begitu bunyi narasi yang diposting pada Rabu (21/4/2021).

Beberapa netizen dan kenalan Putri Delina mengomentari postingan itu.

Adik Rizky Febian itu juga menanggapi beberapa komentar.