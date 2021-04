Postingannya yang Berisi Quote Dikaitkan dengan Nathalie Holscher, Putri Delina Beri Penjelasan

TRIBUNJABAR.ID - Di saat rumah tangga ayahnya, Sule dengan Nathalie Holscher dikabarkan sedang bermasalah, postingan terbaru Putri Delina diserbu netizen.

Pada postingan itu, Putri Delina mengunggah foto wajah dirinya sendiri.

Yang mencuri perhatian adalah caption yang disertakan di postingan akun Instagram-nya tersebut.

Di kolom caption, Putri Delina menyematkan kata-kata mutiara atau kutipan (quote).

Kutipan itu berisi mengenai kebenaran yang terungkap dan kepalsuan yang akan menghilang.

"Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away. — Ismail Haniyeh."

"(Beberapa orang berpikir bahwa kebenaran bisa disembunyikan dengan sedikit menutup-nutupi dan hiasan. Namun seiring berjalannya waktu, apa yang benar terungkap, dan apa yang palsu memudar. - Ismail Haniyeh," tulis akun @putridelinaa.

Pada akhirnya, banyak netizen yang mengaitkan postingan tersebut dengan Nathalie Holscher.

"Apakah caption nya buat bundil..? hmmmm.. Sungguh berat kerja netijen sekarang," tulis @fella.s_.

"Bundil knp siii? Jgn bilang marketing," tulis @heyfifa_.