Hari ini Sumedang Berusia 443 Tahun, Prestasi di Tengah Pandemi

TRIBUNJABAR.ID - SUMEDANG, - Hari ini, Kamis 22 April 2021 Sumedang berusia 443 tahun. Peringatan hari jadi Sumedang ini merupakan yang kedua kalinya di tengah pandemi Covid-19.

LOGO HARI JADI SUMEDANG (Istimewa)

Tidak ada yang berpengalaman untuk menangani Covid-19 ini. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada masyarakat terutama di bidang ekonomi. “Menjadi dua hal dilematis yang harus dihadapi bersama, antara menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan roda perekonomian tetap berjalan,” kata Bupati Sumedang Dr H Dony Ahmad Munir ST MM di Gedung Negara, Rabu (21/4).

Menurutnya, Pemkab Sumedang telah berkomitmen untuk memprioritaskan aspek keselamatan dan jaminan kesehatan masyarakat. “Seraya terus berupaya seoptimal mungkin agar pertumbuhan ekonomi tetap positif,” kata Dony.

Untuk mengkonsolidasikan seluruh komponen daerah, serta mendayagunakan segenap potensi daerah, tema hari jadi ke-443 Sumedang Tahun 2021 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Saat pandemi, dunia usaha terganggu baik dalam proses produksi, distribusi dan operasional. Kondisi ini menganggu kinerja perekonomian yang berdampak menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. “Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang mengalami kontraksi namun relatif lebih baik dibandingkan kabupaten /kota lainnya,” kata Dony.

APBD Kabupaten Sumedang tahun 2020 sebagian dialokasikan untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 mencapai Rp 216 miliar lebih. “Anggaran itu sudah dialokasikan untuk bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial,” katanya.

Untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, Sumedang mendapat Dana Insentif Daerah (DID) karena berhasil menangani korona. Alokasi DID digunakan untuk kesehatan dan ekonomi. “Untuk ekonomi diarahkan kepada UMKM. Bantuan berupa tunai dan non tunai sarana prasarana alat produksi, bahan baku dan ternak,” katanya.

Bantuan diberikan kepada 375 UMKM, 13 pesantren yang memiliki produk usaha one pesantren one product dan empat desa yang memilik produk usaha one vilage one product. “Bantuan ini untuk memulihkan ekonomi masyarakat, agar tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Sumedang terus berinovasi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bisa mengukir Prestasi. Banyak penghargaan yang berhasil diraih. Diantaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Tahun 2019, Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2020 dari Pemprov Jabar dan BPJS Ketenagakerjaan, Penghargaan Kabupaten Terbaik ke-3 wilayah regional II pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2020 dari Kemedagri.

Penghargaan kabupaten terbaik pengelolaan JDIH tingkat Nasional 2020 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Piala Adhigana Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Teladan Tingkat Nasional dari Menteri PANRB yang diraih Sekda Herman Suryatman.

Penghargaan Top 10 dan Top 32 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2020, Penghargaan “Innovative Government Program Of The Year” atas berbagai inovasi daerah Marketeer Editor's Choice Awards 2020 dari Markplus. Penghargaan “Innovative Government Awards 2020” Kategori Sangat Inovatif dari Kemendagri.

Penghargaan terbaik I kategori kabupaten dengan kinerja terbaik pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting tahun ke-2 tingkat Jawa Barat . Juara umum Pelayanan Kepegawaian Tahun 2020 BKN Awards 2020, Anugerah Kebudayaan Tahun 2021 PWI Pusat, Anugerah Karya Bhakti Peduli Satpol PP Tahun 2020 dari Kemendagri, Peringkat Pertama Nasional Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk kategori kabupaten/kota dari Kemen PANRB.

Anugerah Meritokrasi Terbaik Pertama Pelaksanaan Sistem Merit Tingkat Nasional untuk Kategori Kabupaten dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan Anugerah The Best Overall untuk Bupati Sumedang di ajang Indonesia Visionary Leader Season VII MNC Grup dan Kemendagri. (adv)