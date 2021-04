Pengen Punya Asisten Pribadi Motor Kamu? Yuk Download My Yamaha Motor App

TRIBUNJABAR.ID,- Ditahun 2021 kita masih dalam kondisi pandemi covid-19, namun soal perawatan sepeda motor harus tetap rutin dijalankan dengan adaptasi kebiasaan baru yang harus tetap diperhatikan. PT Yamaha Indonesia Motor Mfg memberikan kemudahan kepada konsumen dengan menghadirkan Mobile Apps yang sudah diluncurkan bulan April 2020 lalu bernama My Yamaha Motor. Aplikasi ini secara khusus dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses informasi yang lengkap bagi seluruh pengguna motor Yamaha.

Lebih lanjut apa itu My Yamaha? My Yamaha sangat membantu pengguna Yamaha, didalam aplikasi tersebut sangat lengkap, menu-menu yang membantu kita dalam hal perawatan motor. Bisa disebut aplikasi My Yamaha seperti asisten pribadi, jadi My Yamaha merupakan aplikasi bagi pengguna motor Yamaha yang memberikan informasi layanan after sales, untuk memudahkan perawatan motor meningkatkan kepuasan pelanggan Yamaha.

Dalam Aplikasi My Yamaha ada 5 Fungsi utama, yuk simak berikut penjelasannya :

1. Pengingat Service (KSG/KSB)

Dengan adanya fitur ini pengguna motor tidak terlewat waktu service KSG / KSB, sehingga performa motor terjaga.

2. Mengetahui Riwayat Service

Pengguna motor punya catatan jelas mengenai perawatan motor, sehingga harga jual kembali motor lebih baik lagi.

3. Pencarian Dealer Terdekat & Rekomendasi

Mudah mencari dealer terdekat dengan pelayanan terbaik.

4. Layanan Darurat (SKY)

Pengguna motor tidak was-was ketika suatu saat terjadi kondisi darurat dijalan.

5. Informasi KSG & Garansi

Memudahkan pengguna motor memantau penggunaan KSG & mengetahui informasi garansi sepeda motor.

Perawatan motor jadi sangat mudah karena adanya aplikasi ini, karena kita juga selalu diingatkan jika sudah waktunya service berkala. Jangan khawatir saat mencari bengkel, kita dapat degan mudah mencari dealer Yamaha berdasarkan lokasi terdekat juga berdasarkan rating dealer (yang dinilai oleh konsumen). Konsumen dapat mengetahui informasi dealer yakni: Jam operasional dealer, Jumlah teknisi, jumlah pit dan fasilitas service.

Riwayat service pengguna motor juga terekap di My Yamaha, salah satunya tanggal dan dimana melakukan service, sehingga menjaga harga jual kembali motor dengan adanya riwayat service. Aplikasi akan menampilkan dealer yang dilengkapi layanan SKY dengan radius ±10 km. Seperti pada fitur informasi dealer, lokasi dealer terintegrasi dengan google maps yang membantu konsumen menuju lokasi dealer. Nomor telepon dealer juga dapat langsung diakses oleh konsumen untuk informasi lebih lanjut, membantu konsumen ketika kondisi darurat.