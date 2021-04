Kreatif dan Inovatif, Custom XSR 155 Yard Built Ala Builder Bali

TRIBUNJABAR.ID,- Dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, Yard Built Indonesia telah hadir menampilkan karya custom terbaik XSR 155, yang menginspirasi banyak kalangan pecinta custom motor di Indonesia. Selain bekerjasama dengan builder handal di area Jawa, program ini pun menggandeng builder unggulan dari Pulau Dewata, Bali.

Sejak April 2020, Yard Built Indonesia telah menyuguhkan kreatifitas 4 builder profesional dari Jabodetabek yaitu Andi Akbar (Atenk) dari Katros Garage, Donny Ariyanto (Studio Motor), Rizqi Pratama (Lemb Inc.) dan Erwan Sudiarto (32 Kustoms). Dilanjutkan berkolaborasi dengan 4 modifikator asal Bandung yakni Purnama Sultan (Glanets Radical Kustom), Chandra (Pickers Store), Franky Mory (Yasashii Garage), Susanto Gunawan (Speedking Garage).

Tak berhenti sampai di situ, kali ini custom XSR 155 dipercayakan kepada builder kebanggaan Bali yaitu Deus Ex Machina “Temple of Enthusiasm”, Imanuel Prakoso (Treasure Garage), Komang Gde (Kedux Garage), dan Putu Ajus (AMS Motorcycle Garage). Keempatnya akan menunjukkan keahliannya dalam merubah XSR 155 dengan ciri khas masing-masing.

Deus Ex Machina “Temple of Enthusiasm” merakit custom XSR 155 yang terinspirasi dari motor legenda Yamaha “Aka-Tombo” yang berarti Red Dragonfly, Aka-Tombo adalah motor pertama produksi Yamaha Motor Company. Garapannya memancarkan jiwa “Moto & Surf” yang memberikan kesenangan dan membawa keseruan. ”Program Yard Built ini adalah kesempatan bagus untuk bengkel-bengkel memamerkan hasil kerja mereka dengan kreasi berbeda yang menarik. Sangat menggairahkan. Menurut saya, XSR 155 motor yang sangat bagus untuk Indonesia, harganya pun sesuai. Dengan kapasitas mesin 155 cc cukup cepat saat menggunakannya, motor ini punya platform yang bagus,” ucap concept designer, Anthony Mclnerheney dari Deus Ex Machina “Temple of Enthusiasm”.

Lain halnya dengan Treasure Garage yang mengambil karakter “Modern Futuristic Supermoto” yang out of the box. Menghasilkan motor yang lincah bermanuver di jalanan on road dan memperhatikan segi fungsionalitas dan futuristic adalah cirinya. ”Menurut saya, Yard Built ini sangat membantu industri custom dan support nya benar-benar nyata. Apalagi diadakan bukan hanya di satu kota. Dan di saat pandemi seperti ini, menjadi motivasi bagi kami karena Yamaha masih support builder lokal. Bagi saya, XSR 155 motor yang siap dibawa kemana saja karena ini jenis sport dan retro scrambler, yang juga bisa dipakai di jalanan offroad, di Indonesia. Mesinnya enak. Overall salah satu yang terbaik di kelasnya, bisa dipakai on road dan off road,” papar Imanuel Prakoso dari Tresure Garage.

Dari Kedux Garage, lahir karya dengan penjiwaan dan orisinalitas yang dituangkan dalam sketsa yang mentransformasikan XSR 155 custom “Black Dog”. ”Rasanya berbeda terpilih dalam program Yard Built ini. Mendapatkan kepercayaan ini, sama halnya seperti saya ngerjain motor saya sendiri, lebih bebas. Dan pendapat saya mengenai XSR 155 adalah motor yang memiliki teknologi bagus, spare part bagus dengan harga terjangkau. Desainnya mengikuti selera pasar. Menurut saya, desain yang bagus karena melihat situasi dan kondisi yang sesuai saat ini, seperti sekarang momennya motor klasik. Banyak konsumen menginginkan motor gaya klasik, maintenance yang terjangkau dan tampil bergaya,” tutur Komang Gde dari Kedux Garage.

Sedangkan AMS Motorcycle Garage yang kental dengan garapan body berbahan alumunium, akan merubah XSR 155 bergenre Café Racer. ”Yard Built adalah program yang bagus, karena membebaskan builder berkreasi untuk custom XSR 155. Aslinya motor ini sudah neo klasik dan enak untuk di custom. XSR 155 ideal untuk custom, baik itu gaya tracker, café racer dan lainnya. Saya senang sekali sudah dipercaya buat custom XSR 155 ini, dan dapat menumpahkan idealisme. Jadi bangga sekali bisa terpilih dari sekian banyak bengkel yang ada di Indonesia,” ucap Putu Ajus dari AMS Motorcycle Garage.

