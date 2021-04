Isu Kedekatan Jessica Iskandar dengan Nobu, Kini Semua Terbongkar Fakta Sebenarnya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Artis Jessica Iskandar ternyata terlibat hubungan dekat dengan Michael Yukinobu de Fretes atau Nobu setelah hubungannya dengan Richard Kyle, kandas.

Hal itu mencuat dan menjadi bahan perbincangan pascapotret kebersamaan Jedar dan Nobu mulai dipamerkan di akun media sosial Instagram masing-masing.

Nobu adalah pria berdarah Jepang yang viral gegara terlibat kasus video syur 19 detik bersama penyanyi Gisella Anastasia.

Lantas seperti apa hubungan sebenarnya antara Jessica Iskandar dengan Nobu?

Hubungan Jedar dan Nobu akhirnya terungkap seusai Luna Maya menguliknya pada kesempatan ngevlog bareng ibu El Barack seperti tayangan video yang diunggah oleh kanal YouTube TS Media berjudul 'Jedar Siap Buka Hati Kembali?', postingan Minggu (18/4/2021).

Keterpurukan Jessica Iskandar imbas dicampakkan Richard Kyle semakin habis, tandanya Jedar sudah berhasil untuk move on.

Itu dikatakannya kepada Luna Maya dan Marriane.

Adapun akhirnya hubungan antara Jessica Iskandar dengan Michael Yukinobu de Fretes pun terbongkar hanya gimmick setelah Luna Maya kepo ingin tahu.

"By the way ya aku penasaran kamu yang sama Nobu Nobu itu?," celetuk Luna Maya seperti dikutip Banjarmasinpost.co.id dari video youtube TS Media, Senin (19/4/2021).

Secara lugas Jessica Iskandar menampik ada hubungan dengan Michael Yukinobu de Fretes.