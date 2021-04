Bangga, Secret Number Jadi Girl Grup Kpop Disukai Dubes RI untuk Korea Selatan, Ungkapkan Hal ini

TRIBUNJABAR.ID - Baru-baru ini, Secret Number mendapat kehormatan dari Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi.

Rupanya, diam-diam pejabat itu menyukai girl grup Kpop asuhan Vine Entertainment, Secret Number.

Ketika ditanya girl grup yang disukainya, Dubes RI itu mengungkapkan dirinya sedang menyukai lagu-lagu Secret Number.

Hal ini diungkapkan Dubes RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi dalam acara Simply Kpop Con-Tour yang disiarkan langsung Arirang Kpop, (19/4/2021).

Umar Hadi diundang menjadi tamu spesial dalam Simply Kpop Con-Tour yang dipandu MC Kevin dan Jacob, dua member dari boy grup Kpop, The Boyz.

Awalnya Dubes RI itu ditanya mengenai alasan Indonesia menjadi Hallyu (budaya Kpop) sangat populer di Indonesia.

Dubes Indonesia itu menjelaskan bahwa Kpop menjadi budaya Korea Selatan yang sangat diminati di Indonesia.

Bukan saja musik Kpop-nya saja, tetapi juga termasuk industri film dan Drama, (Kdrama) dan kulinernya (Kfood).

“Ya, i think Indonesia has the most number of fans of Kpop, and Kdrama, and also Kfood,” ungkap Dubes RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi, dikutip TribunJabar.id dari tayangan Arirang Kpop (19/4/2021).

Tak berhenti di sana kemudian Umar Hadi menjelaskan alasan Kpop diminati Indonesia.