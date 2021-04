Di Tengah Isu Hilangnya Foto Sule, Nathalie Holscher Ditanya Rintangan Berumah Tangga dengan Sule 

TRIBUNJABAR.ID - Belakangan ini, hilangnya foto Sule dari Instagram Nathalie Holscher menjadi tanda tanya publik.

Pasalnya, foto Sule hilang itu bersamaan dengan keadaan Nathalie yang sedang bersedih.

Nathalie mengunggah sebuah foto di Instastory (18/4/2021), ia tampak meneteskan air mata.

Dalam foto tersebut, ia juga memberikan keterangan pilu dan mencuri perhatian.

“Kuat, enough is enough, i'm done! (cukup sudah cukup, saya sudah selesai)," tulisnya.

Kini, karena unggahan dan hilangnya foto Sule dari Instagram-nya membuat warganet bertanya-tanya.

Tak jarang warganet menduga jika hal tersebut setting-an.

Ada juga warganet yang menduga khawatir adanya keretakan rumah tangga dengan Sule.

Sampai saat ini, Nathalie Holscher maupun Sule belum angkat bicara mengenai hal itu.

Namun demikian, di tengah misteri itu Nathalie Holscher justru ditanya soal rintangan berumah tangga dengan Sule.