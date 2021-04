So Sweet, Aksi Romantis Ridwan Kamil untuk Atalia yang Isolasi Mandiri, Tulis I Love U Pakai Lipstik

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali melakukan hal romantis untuk istrinya, Atalia Praratya, yang tengah menjalani isolasi mandiri Covid-19 di Gedung Pakuan, pada hari kedua isolasi, Minggu (18/4/2021).

Jika pada hari pertama Ridwan Kamil tidur di teras depan ruang isolasi untuk menemani istrinya, kali ini, Ridwan Kamil menuliskan pesan dari bagian luar kaca jendela ruang isolasi istrinya tersebut, menggunakan lipstik merah.

"Kang emil menulis pesan di jendela sore ini. Sweet banget. Jagoan ya nulis kebalik, apa karena arsitek ya? Etapi.. itu lipstik siapa? Jangan-jangan punya aku," tulis Atalia dalam akun instagram pribadinya, Minggu (18/4/2021).

Tulisan itu ditulis secara terbalik dari kanan ke kiri supaya bisa dibaca istrinya yang berada di dalam ruangan. Tulisannya berbahasa Inggris, yakni I Love You dan Get Well Soon, pesan yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil mencintai Atalia dan berharap Atalia segera sembuh.

"Setelah sehat, mau minta digantiin dua ah," kata Atalia yang akan meminta dibelikan lipstik baru jika sudah sembuh kelak.

Sebelumnya pada malam pertama menjalani isolasi mandiri di Gedung Pakuan, Sabtu (17/4), Atalia Praratya ditemani Sang Suami, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menemani dari luar kamar isolasi, sambil tiduran di sofa teras kamar.

Baca juga: Janda Pemilik Rumah Tak Beratap Menangis Lagi saat Ada yang Berikan Bantuan Genting

Hal tersebut dipublikasikan Atalia lewat video unggahan akun instagram pribadinya, Minggu (18/4). Video tersebut memperlihatkan Kang Emil tiduran di sofa teras kamar sambil memainkan tablet elektroniknya. Kemudian memberikan ciuman jarak jauh kepada Atalia yang berada di dalam kamar isolasi, dipisahkan kaca jendela.

"Malam di hari 1. Setianya Kang Emil sampai larut malam jagain di luar ruangan isolasi. Ih terharuuuu," kata Atalia dalam unggahan tersebut.

Unggahan tersebut pun mendapat komentar dan doa dari 690 lebih warganet lainnya, berharap Atalia segera sembuh. Mereka pun berkomentar bahwa Kang Emil sangat romantis menemani istrinya yang tengah menjalani isolasi mandiri, walau terpisah dinding dan kaca.