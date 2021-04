Memes Prameswari yang Disebut Dekat dengan Billy Syahputra Pernah Positif Covid-19, Gejalanya Parah

TRIBUNJABAR.ID - Memes Prameswari, pesinden yang dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra itu ternyata pernah terpapar Covid-19.

Pesinden asal asal Gresik Citragama Prameswari itu mengaku mengalami gejala yang lumayan parah.

Tak banyak diketahui oleh khalayak jika ternyata Memes Prameswari sempat terkena Covid-19.

Kini Memes menceritakan langsung gejala yang pernah ia alami yang dikutip oleh TribunPalu.com dari unggahan video di kanal YouTube KH Infotainment, Sabtu (17/4/2021).

Saat ini pesinden asal Gresik ini harus bisa mengatur jadwal dimana ia harus bekerja atau istirahat.

Karena ia tidak mau jika sistem imunnya turun lalu terpapar Covid-19 lagi.

"Kalau aku harus bisa memanage waktu aja, jadi bisa pilihin waktu dimana harus di full-in dan hari yang aku harus istirahat."

Baca juga: Perubahan Billy Syahputra Setelah Putus dari Amanda Manopo, Dekat Beneran dengan Memes Prameswari?

"Karena aku enggak mau ngeforsir diri aku sendiri apalagi kan ini baru Covid-19 nanti kalau imunnya turun bisa terpapar."

"Be carefull about it," jelas Memes Prameswari.

Ia juga menceritakan kebiasaannya yang konsumsi vitamin dan perbanyak minum air putih saat sahur dan berbuka puasa.