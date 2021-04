Akun Amanda Manopo Posting Adegan Ikatan Cinta, Caption-nya Bikin Adem Sekaligus Bertanya-tanya

TRIBUNJABAR.ID - Ada postingan yang mencuri perhatian di akun Instagram pemeran utama sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo.

Pada postingan, Sabtu (17/4/2021), akun Amanda mengunggah adegan momen Ramadan dalam sinetronnya.

Pada foto-foto tersebut, ada adegan Amanda yang memerankan tokoh Andin memakai mukena dan terlihat sedang mengaji.

Ada juga foto adegan saat salat dengan tokoh yang diperankan Arya Saloka, Aldebaran.

Pada caption-nya, tertulis kata-kata menyentuh yang menyatakan momen Ramadan dalam adegan sinetron Ikatan Cinta.

Baca juga: Amanda Manopo Sebut Andin Agresif, Ini Jawabannya ketika Diminta Pilih Aldebaran atau Arya Saloka

"May this Ramadhan heal our hearts, cleanse our minds, and purify our souls.

Ramadhan pertama dari keluarga ponpel, dimana sujud itu indah berbisik di bumi tapi di dengar di langit. happy fasting all."

Tak berhenti di situ, pada kolom komentar, akun Amanda Manopo juga menuliskan kata-kata.

Ada empat komentar yang tertulis di dalamnya. Berikut ini isinya.

"Cinta dulu dalam diam, doakan dulu di sepertiga malam, Insya Allah dipersatukan."