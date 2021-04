Meski Masih Kontroversi, Dedi Mulyadi Justru Menyatakan Siap Disuntik Vaksin Nusantara 

TRIBUNJABAR.ID - Meski masih kontroversi, anggota DPR RI Dedi Mulyadi justru mendukung vaksin Nusantara digunakan dalam vaksinasi di Indonesia.

Seperti diketahui, vaksin Nusantara ini merupakan gagasan mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

"Saya mendukung vaksin Nusantara hasil karya dokter Terawan," kata Dedi melalui ponselnya, Jumat (16/4/2021).

Menurut Dedi, selama ini Terawan merupakan dokter out of the box yang dari sisi metodologi tidak diakui oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Baca juga: Mahasiswa Unpad Jatinangor Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kamar Indekos, Curhat Ini ke Temannya

Namun, lanjut Dedi, keberhasilannya sudah diakui oleh para pasien. Menurut Dedi, Terawan sudah dikenal berani mencari atau melakukan cara-cara baru dengan sesuatu yang berbeda.

"Di Indonesia banyak orang out of the box yang seluruh karyanya sering kali kandas pada aspek-aspek administratif struktural," kata Dedi.

Saat ini, banyak tokoh nasional yang siap disuntik vaksin Nusantara. Beberapa di antaranya adalah Aburizal Bakrie dan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.

"Saya juga siap disuntik vaksin Nusantara. Siap saya," kata Dedi.

Dedi sangat meyakini kemampuan dokter Terawan. Dedi juga sangat meyakini nasionalisme mantan Menteri Kesehatan itu.

"Saya bangga kita (Indonesia) punya produk vaksin hasil karya anak bangsa sendiri," kata Dedi.

Baca juga: Sama Seperti Indonesia, Jepang Kerap Diguncang Gempa Bumi, Begini Cara Warga Mengantisipasinya

Sebagaimana diketahui, uji klinik fase kedua vaksin Nusantara tetap dilanjutkan meski belum mendapatkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sejumlah anggota Komisi IX DPR telah menjadi relawan pengembangan vaksin ini. Sampel darah mereka diambil di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (14/4/2021).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dukung Terawan, Dedi Mulyadi Siap Jadi Relawan Vaksin Nusantara"