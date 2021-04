Kumpulan Ucapan Selamat Buka Puasa dalam Bahasa Inggris, Yuk Bagikan ke Teman di Ramadan 1442 H Ini

TRIBUNJABAR.ID - Ingin mengucapkan selamat buka puasa? Anda bisa mengirimkan ucapan buka puasa Ramadan kepada orang terdekat.

Agar berbeda dari yang lain, Anda bisa mengirimkan kata-kata menggunakan bahasa Inggris kepada keluarga dan teman.

Anda bisa mengirimkannya melalui chat WhatsApp atau bisa juga buat update di media sosial.

Tak perlu bingung bagaimana merangkai kata-katanya.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini kumpulan ucapan buka puasa yang bisa Anda kirim menjelang waktu buka puasa Ramadan 2021.

1. Fasting also requires a lot of energy and enthusiasm. Maghrib was sounded, so congratulations to break the fast. Do not forget to break the fast with something sweets.

2. Hopefully we get the good in our fast today. Now it is time to break the fast.

3. Adzan Maghrib was sounded, it's time to break the fast.

4. Ramadhan is Month full of blessings. Live happily, let's break the fast, when Bedug Maghrib has arrived.

5. People who break fastign truly gets their happiness, but do not let one express it with excessive breaking.