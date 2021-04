Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 #BanggaMAXImal, Ini Dia Daftar Para Pemenangnya

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – Setelah berlangsung selama 24 hari, ajang Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 telah menghasilkan pemenang. Total sebanyak 10 peserta yang merupakan pengguna Connected model dari Yamaha berhasil menjadi juara di kategori Mileage (jarak tempuh) terbanyak mengalahkan ratusan peserta lainnya.

Semantara itu, 5 peserta dengan postingan social media terbaik dan 5 peserta dengan postingan social media dengan engagement tertinggi turut diumumkan sebagai juara di kategori Social Media Post. Pengumuman pemenang ini disampaikan secara resmi oleh Yamaha Indonesia pada Senin, 13 April 2021.

“Yamaha Indonesia mengucapkan selamat kepada para peserta Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 yang berhasil keluar sebagai pemenang. Ribuan kilometer telah ditempuh untuk menghampiri berbagai destinasi menarik bersama motor Maxi Yamaha yang terhubung dengan aplikasi Y-Connect. Ini tentu merupakan sebuah pengalaman luar biasa dalam membuktikan kecanggihan fitur, kenyamanan riding dan ketangguhan perfoma mesin motor yang membuat pemakainya merasa #BanggaMAXImal,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Dikategori kompetisi Mileage, Muhammad Nawir Azmi peserta asal Banjarmasin berhasil memuncaki klasemen perolehan jarak tempuh terjauh dengan jumlah sebanyak 6.043 kilometer bersama motor All New Aerox 155 Connected/ABS miliknya. Azmi mengaku, dirinya mampu mengoleksi jarak tempuh sebanyak itu dengan konsisten melaksanakan touring mengililingi Pulau Kalimantan sepanjang periode Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 berlangsung.

“Kesan saya mengikuti aktivitas ini sangat senang dan seru, karena dengan adanya Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 ini saya jadi makin mantap mengelilingi pulau Kalimantan dan menngeksplorasi berbagai tempat menarik seperti wilayah pegunungan Meratus yang jalurnya cukup ekstrem. Setidaknya untuk bisa mencapai jumlah kilometer diatas 6.000 saya konsisten touring sepanjang periode virtual touring ini, dan bersyukurnya hasilnya memuaskan bisa berada di 1st Rank,” jelasnya.

Selain Azmi, berikut adalah daftar ranking 10 besar pemenang Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 untuk kategori Mileage:

ranking 10 besar pemenang Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 untuk kategori Mileage (istimewa)

Peserta lain bernama Ghandi Mohammad yang merupakan pemenang juara 1 Best Photo Engagement untuk kategori Social Media Post, turut memberikan komentar terkait keseruan Maxi Yamaha Virtual Touring 2021. Ghandi yang juga konsumen All New Aerox 155 Connected/ABS menilai aktivitas ini laykanya sebuah kompetisi di video game namun dalam dunia nyata.

“Maxi Virtual Touring 2021 ini seru banget, karena persaingan klasemen tidak bisa diduga. berubahnya cepat banget. Kaya main game di dunia nyata yang bisa kita lihat sendiri hasilnya di aplikasi Y-Connect. Jadi touring gak cuma sekedar jalan-jalan tapi juga termotivasi untuk menduduki posisi klasemen paling atas,” cetusnya.

Adapun daftar pemenang lengkap kategori Social Media Post untuk Best Photo & Captio serta Best Photo Engagement adalah sebagai berikut:

Daftar pemenang lengkap kategori Social Media Post untuk Best Photo & Captio serta Best Photo Engagement adalah sebagai berikut (istimewa)

