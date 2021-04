Jelang Ramadan 1442 H, Harga Daging Sapi Naik, Ini Ada Tips Agar Harga Sesuai Pasar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Suryaman

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Harga daging sapi di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mengalami kenaikan sehari menjelang Ramadan 1442 H, Senin (12/4).

Daging sapi biasanya dijual Rp 110.000 hingga Rp 115.000 per kg, kini dijual Rp 120.000 hingga Rp 130.000 per kg, atau mengalami kenaikan Rp 10.000 hingga Rp 30.00p per kg.

Sejumlah pedagang daging menuturkan, kenaikan harga daging sapi terjadi sejak beberapa hari menjelang Ramadan.

Namun, kata mereka, kenaikannya tidak signifikan, berkisar Rp 10.000 per kg karena memang stok daging sapi menjelang Ramadan aman.

Bahkan, menurut Ikah, salah seorang pedagang daging, fluktuasi harga daging sapi menjelang puasa sama dengan kondisi sehari-hari.

"Kenaikannya masih wajar, seperti hari-hari biasa," ujar Ikah.

Ia sedikit memberikan tips bagi warga yang akan membeli daging.

Jika pedagang menawarkan harga Rp 120.000 per kg, kata Ikah, ditawar saja.

"Nanti juga jatuh harganya menjadi harga normal," ujar Ikah.

Pasalnya, kata dia, di tengah ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19, pedagang tak bisa memasang harga tinggi karena pasti ditinggal pembeli. (*)