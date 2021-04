Lama Tak Terlihat, Felicia Tissue Mantan Kaesang Pangarep Makin Cantik, Foto Terbarunya Tuai Pujian

TRIBUNJABAR.ID - Lama tak terlihat sejak ramai kabar putus dengan Kaesang Pangarep, Felicia Tissue kini tampak dalam sebuah foto.

Pada foto terbarunya itu, mantan Kaesang berpose dengan ibunya. Ia tersenyum lebar sambil memeluk sang ibunda.

Rambut panjang Felicia lurus tergerai, pipinya terlihat chubby. Ia terlihat cantik semakin imut.

Foto ini diunggah sang ibu, Meilia Lau melalui akun Instagram pada Sabtu (11/4/2021).

Pada postingannya, ibu Felicia menuliskan kata-kata bijak dan menyentuh untuk putrinya.

"You were made to do hard things, go through life challenges because God knows you possess strong principles & values that you can see the life lessons that He is teaching you. Happy Weekend," katanya.

Postingan ini langsung banjir komentar. Penampilan Felicia pun menjadi sorotan warganet.

Foto terbaru Felicia Tissue bersama ibunya. (Instagram/meilia_lau)

Banyak di antara warganet yang memberikan pujian kepada gadis manis itu.

Mereka berkomentar bahwa Felicia Tissue terlihat semakin cantik dan berseri.

Berikut ini komentar mereka.

