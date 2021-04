Review Singkat 3 Hape Terbaru Samsung, Samsung Galaxy A32, A52 dan Samsung Galaxy A72

Laporan wartawan Tribun Jabar, Shania Septiana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Gen-Z dan Millenial merupakan generasi yang gemar berbagi konten di sosial media.

Fitur tambahan kamera yang memiliki ketahanan terhadap air dan debu (IP67) juga dapat menjadi gerbang munculnya ragam dan kreativitas tipe konten baru para kreator.

Samsung Electronics Indonesia, melalui Samsung Galaxy A32|A52|A72 hadir dengan Awesome Camera 64MP yang dilengkapi dengan sertifikasi IP67 (Galaxy A52|A72) untuk menjawab kebutuhan para kreator Gen-Z dan Milenial yang ingin membuat konten yang stand out dan out of the box.

“Samsung Galaxy A32 hadir dengan Awesome Quad Camera 64MP (64+8+5+5) yang memungkinkan pengguna untuk berkreasi tanpa batas dan menghasilkan konten yang awesome dan mengundang banyak ‘likes'. Untuk mereka yang ingin out of the box, Samsung Galaxy A72 (64+12+5+8) hadir dengan Awesome Quad Camera 64MP dengan tambahan fitur Optical Image Stabilization (OIS) untuk pengambilan gambar yang lebih stabil terutama dalam keadaan minim cahaya, serta fitur IP67 yang memungkinkan mereka untuk bisa lebih kreatif lagi membuat konten tanpa harus dibatasi cipratan air dan debu,” ucap Irfan Rinaldi, Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia," saat virtual press conference, Jumat, (9/4/2021).

Samsung Electronics Indonesia (SEIN) mengajak Rifki Antariksa, seorang content creator, untuk berkreasi membuat konten sosial media Awesome yang stand out dan out of the box menggunakan Samsung Galaxy A series terbaru.

Tangkap Momen Dramatis di Bawah Air Berkat IP67

Rifki menggunakan keunggulan IP67 pada Galaxy A72 untuk mengambil foto dan video di bawah air dengan lensa utama beresolusi 64MP OIS (f/1.8).

Hasilnya, baik foto dan video yang diabadikan oleh Rifki terlihat jernih dan memberikan nuansa dramatis.

Berani basah dan kotor untuk bikin konten Sinematik Slow Mo.