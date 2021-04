YOUTUBE DOWN Siang Ini, Tak Bisa Masuk Gmail dan Akses Youtube

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Layanan Google, mulai dari Gmail hingga YouTube mengalami down secara bersamaan pada Kamis (8/4/2021).

Menurut laporan dari Down Detector, sejumlah pengguna melaporkan adanya gangguan pada Gmail yang terjadi pada pukul 10.00 WIB hingga 13.02 WIB.

Setidaknya ada lebih dari 500 pengguna layanan Gmail melaporkan adanya gangguan, masalah yang dialami sebanyak 57 persen mengatakan tidak bisa melakukan log-in, 35 persen tidak bisa membuat website dan 7 persen tidak bisa menerima pesan.

Situs Down Detector juga mengungkapkan bahwa gangguan terjadi di wilayah Indonesia, Malaysia dan juga Singapura mengalami masalah serupa.

Terkait masalah yang terjadi pada layanan Google ini, belum ada informasi lebih lanjut penyebab Gmail mengalami down saat ini.

Gmail sendiri menanggapi laporan penggunanya melalui akun Twitter resmi miliknya. Gmail mengatakan tidak ada gangguna terhadap layanan miliknya.

Selain itu Gmail meminta untuk pengguna layanan untuk menggunakan jaringan lain, untuk mengkases website Gmail.

"Hi there. Currently, there are no disruptions with Gmail. Could you try connecting to a different network to see if that works? Keep us posted," tulis Gmail dalam akun Twitter resmi miliknya.