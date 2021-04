TRIBUNJABAR.ID - Dalam rangka meningkatkan layanan perbankan untuk transaksi treasury kepada nasabah di jawa barat dan sekitarnya, maka BNI telah mempunyai Treasury Regional Area (TRA) Bandung yang direlokasi ke kantor wilayah Bandung Jl. Perintis Kemerdekaan. TRA Bandung mulai beroperasi pada tanggal 16 November 2009 yang sebelumnya berlokasi di lantai 3, BNI KCU Bandung, Jalan Asia Afrika No. 119.

Keberadaan TRA Bandung merupakan upaya BNI untuk meningkatkan layanan Treasury kepada nasabah dan menghadapi persaingan bisnis treasury dengan Bank lainnya baik dari bank BUMN, Swasta, Joint Venture dan bank Asing. Selain itu, BNI Kantor Wilayah Bandung memiliki 15 kantor cabang, 2 Sentra Kredit Kecil dan 1 Sentra Kredit Menengah yang tersebar di jawa barat. Propinsi Jawa Barat memiliki potensi transaksi Treasury dari kegiatan eksport dan import beragam sektor khususnya sektor andalan industri pengolahan (Kayu dan Tekstil) serta berbagai sektor lainnya dari industri skala besar hingga skala kecil.

Acara Peresmian Kantor Treasury Regional Area Bandung. (Istimewa)

Pada bulan April 2021, TRA Bandung telah selesai melakukan proses relokasinya ke Kantor BNI Wilayah Bandung sebagai upaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan unit bisnis BNI lainnya. Dengan dukungan tenaga Dealer yang profesional serta infrastruktur dealing room yang memadai, maka layanan dan kebutuhan nasabah khususnya yang berkaitan dengan produk treasury terutama transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan lebih responsif, cepat, dan mudah bagi nasabah. Selain transaksi jual beli valas, TRA pun dapat melayani transaksi untuk produk lindung nilai yang bermanfaat bagi nasabah antara lain FX Forward, FX Swap, FX Option serta customized product lainnya yang didesain sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Berbekal pengalaman kami menangani transaksi, Team Treasury siap memenuhi kebutuhan nasabah untuk melakukan transaksi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar dan suku bunga melalui berbagai produk lindung nilai sesuai kebutuhan perusahaan Nasabah. Treasury BNI telah diakui dan menerima penghargaan sebagai Best Corporate Treasury Sales & Structuring Team dan Best FX Bank for Structured Hedging Solutions & Proprietary Trading Ideas pada tahun 2020 dari Alpha Southeast Asia, majalah investasi institusional pertama dan satu-satunya yang berfokus pada pemberian award untuk Bank di Asia Tenggara.

Selain daripada itu, kami segera akan melakukan launching transaksi treasury berbasis layanan Digital yaitu transaksi valas menggunakan aplikasi web based dan mobile banking. Inovasi Digital Banking ini bertujuan agar dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi valas tanpa perlu datang ke Kantor BNI Saat ini, nasabah sudah dapat melakukan akses salah satu layanan digital treasury BNI yaitu BNI Digihedge melalui website bni.co.id.

Treasury Regional Area Bandung merupakan salah satu dari 12 TRA yang telah dimiliki oleh BNI. Saat ini, BNI telah membuka TRA di 11 Kota Besar yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar Balikpapan, Makasar dan Manado. Dengan layanan TRA yang telah tersebar di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat mendukung bisnis BNI sebagai Global Bank di pasar Internasional.