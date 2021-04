Gebyar Promo Tandamata Bagikan Diskon di Puluhan Merchant Lifestyle

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Tahun ini, bank bjb kembali hadir dengan serangkaian promo Tandamata. Promo diberikan dalam berbagai keuntungan, dari diskon potongan harga hingga gratis voucher untuk bertransaksi di puluhan dengan menggunakan produk bank bjb.

Gebyar promo kali ini berlaku untuk berbagai macam produk maupun jasa di 31 merchant bidang lifestyle. Mulai dari hotel, marketplace, tempat wisata, barbershop, kecantikan dan perawatan tubuh, hingga klinik kesehatan. Masing-masing gerai memiliki jangka waktu promo yang beragam dengan rentang waktu sejak Januari 2021 hingga April 2022.

Berikut berbagai promo yang dapat dinikmati :

Kategori Hotel

Promo Art Deco Luxury Hotel & Residence

Berlaku di tanggal 08 Februari – 31 Desember 2021. Diskon sebesar 20% diberikan untuk pemesanan kamar dengan bertransaksi menggunakan kartu Debit dan Kartu Kredit bank bjb. Berlaku satu kali transaksi/hari dan promo berlaku setiap hari.

Promo SPA Swiss Bell Resort Dago Heritage Bandung

Berlaku di tanggal 12 Februari – 20 Desember 2021. Diskon 20% diberikan ntuk SPA all Treatment dengan bertransaksi menggunakan Kartu Debit dan Kartu Kredit bank bjb. Berlaku satu kali transaksi/hari dan tidak berlaku untuk kelipatan. Promo berlaku setiap hari.

Promo Kamar Swiss Bell Resort Dago Heritage Bandung

Berlaku di tanggal 12 Februari – 20 Desember 2021. Diskon 50% untuk pemesanan kamar dari harga Publish Rate dengan bertransaksi menggunakan Kartu Debit dan Kartu Kredit bank bjb. Berlaku 1(satu) kali transaksi/hari dan tidak berlaku untuk kelipatan. Promo berlaku setiap hari.

Promo POP Hotel Festival Citylink Bandung

Berlaku pada 20 Januari 2021 sampai dengan 19 Januari 2022. Promo berlaku untuk pemesanan kamar dengan bertransaksi menggunakan bjb Debit Card dan bjb Credit Card akan mendapatkan diskon 10% dari Best Available Rate. Promo berlaku untuk reservation dan walk in. Promo berlaku setiap hari (weekday dan weekend termasuk tanggal merah dan hari libur nasional). Promo ini tidak dapat digabungkan dengan promo yang lain. Promo berlaku untuk 1 kartu/pemesanan dan tidak berlaku split bill dengan kartu yang sama.

Kategori Kecantikan, Grooming dan Kesehatan

Promo Barbershop Preen

Berlaku di tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Juli 2021. Nasabah dapat memperoleh diskon sebesar 30% dengan maksimal diskon Rp 10.000 per transaksi. Promo berlaku bagi nasabah yang melakukan transaksi menggunakan bjb Debit Card, bjb DigiCash dan QR Payment bjb DIGI di QRIS milik merchant Barbershop Pren. Maksimal hanya untuk 10 orang pertama setiap hari.

Promo MD CLINIC

Berlaku di tanggal 12 Februari – 31 Desember 2021. Nasabah bisa mendapatkan diskon 30% off All Treatment dan Voucher Rp50.000, diskon 10% off All Treatment Premium dan voucher Rp50.000 dengan minimal transaksi Rp1.000.000. Promo berlaku di 3 outlet, yakni MD Clinic Jl. Buah Batu Bandung, MD Clinic Jl. Aceh Bandung dan MD Clinic Jl. Kopo Bandung. Promo berlaku untuk transaksi menggunakan bjb Debit Card, bjb Credit Card, DigiCash bank bjb (QRIS) dan bjb Digi (Payment QR). Promo berlaku setiap hari dan berlaku untuk satu kali transaksi/hari.

Promo The Clinic Beautyloshopy

Berlaku di tanggal 01 April 2021 – 01 April 2022 Nasabah bisa medapatkan treatment sebesar Rp 250.000 dan free voucher Rp 50.000 yang dapat digunakan langsung sebagai potongan harga. Selain itu, ada pula diskon voucher 10% Plastic Surgery, 10% 3D Treatment dan 15% All Treatment Aesthetic. Promo hanya berlaku untuk nasabah bank bjb yang bertransaksi menggunakan bjb Digi Cash , QRIS bank bjb dan Debit Card bank bjb. Tidak berlaku untuk pembelian produk skin care. Promo berlaku setiap hari termasuk hari libur nasional. Adapun mekanisme perawatan dapat dilakukan dengan membuat reservasi terlebih dahulu di outlet dan tidak dapat digabungkan dengan promo/program lainnya. Hanya berlaku untuk perawatan satuan dan paket perawatan. Untuk mendapatkan promo, nasabah bank bjb harus terlebih dahulu melakukan posting program promo tersebut melalui instagram / media sosial dengan tag Instagram @bankbjb @theclinicbandung dan hastag #bjbromo. Promo berlaku bagi 1 user/rekening/transaksi/hari dan tidak berlaku untuk kelipatan di outlet The Clinic Beautyloshopy Bandung (Jl. Sulanjana No.24).